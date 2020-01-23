Отлов дачных воров

19-го января в Сиверский отдел полиции обратилась жительница Петербурга, у которой за время ее долгого отсутствия – с октября прошлого года и вплоть до Крещения – обокрали дом в Сиверском на Красной улице. Вор разбил окно, проник внутрь и похитил бензо- и электроинструмент.

Работая по горячим следам, сотрудники полиции задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления 26-летнего жителя деревни Старые Низковицы, ранее судимого Юрия П. Похищенное имущество частично изъято. Кроме того, гражданин П. изобличен в совершении кражи в Сиверском в Кузнечном переулке. Из частного дома он вынес алкоголь на сумму 10 тысяч рублей.

Осенью в Вырицкий отдел полиции поступило несколько заявлений от дачников, у которой обокрали дома в Новинке – в садоводствах «Энергия», «Луч» и «Весна». Пропал инструмент, одежда, бытовая техника и продукты. Один из преступников задержан: им оказался местный житель – не работающий, судимый 58-летний Григорий П. Дом в Садоводстве «Весна» он обокрал вместе с подельником – 51-летним Вячеславом Р. из Новинки. Похищенное частично изъято.