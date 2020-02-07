Плановые отключения в Гатчинском районе

11 февраля с 10.00 до 17.00
Сусанинское СП:
п. Кобралово,
ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская,
ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная,
ул. Железнодорожная, ул. Рощинская,
СНТ «Урожай-1,
СНТ «Урожай-2»,
Массив «Березовая Роща».
14
февраля с 10.00-17.00
п.
Владимирская, ул. Петровская, ул. Городская, ул. Юности
сад-во
«Строитель», СНТ «Березка», СНТ «Виктория», «Березовая роща», СНТ «Прибой»,
сад-во «Железнодорожник»
Пудомягское СП
Массив
«Лукаши» ПКС «Западное»