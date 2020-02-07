Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     07 Feb 2020

11 февраля с 10.00 до 17.00

Сусанинское СП:
п. Кобралово,
ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская,
ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная,
ул. Железнодорожная, ул. Рощинская,
СНТ «Урожай-1,
СНТ «Урожай-2»,
Массив «Березовая Роща».

 

14 февраля с 10.00-17.00

п. Владимирская, ул. Петровская, ул. Городская, ул. Юности

сад-во «Строитель», СНТ «Березка», СНТ «Виктория», «Березовая роща», СНТ «Прибой», сад-во «Железнодорожник»
Пудомягское СП

Массив «Лукаши» ПКС «Западное»

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