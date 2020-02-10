Борьба с борщевиком: деньги – от области, инициатива – от муниципалитетов

Обращения принимаются по электронной почте
lenagroconsult@yandex.ru.
Также информацию или вопрос можно направить,
воспользовавшись ссылкой, размещенной на сайте комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Здесь в специальном разделе размещены советы
гражданам по уничтожению опасного сорняка, рекомендации муниципальным
образованиям и сельхозпредприятиям по подготовке документов для получения
субсидии на борьбу с борщевиком.
«Средства на локализацию и ликвидацию очагов
растения есть, нужна активность поселений, — отметил в ходе совещания с главами
администраций районов заместитель председателя правительства Ленинградской
области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко. — Для повсеместной локализации очагов распространения
борщевика Сосновского необходимы усилия каждого землепользователя, землевладельца,
арендатора».
В 2019 году работы по уничтожению борщевика
проводились на площади 7,4 тыс. га (4977 га — земли сельхозпредприятий, 2 360
га — земли муниципальных образований), что почти на 5% выше плана.
В 2020 году работы по борьбе с борщевиком
Сосновского в рамках госпрограммы будут вестись на территории 68 поселений 16
районов на площади 2 876 га (121% к 2019 году). Сумма субсидии из областного
бюджета составит 20,2 млн руб. Кроме
этого, ещё порядка 10 поселений будут вести работы за счёт собственных средств.
В работу также включатся более 30 сельхозпредприятий.