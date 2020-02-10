Борьба с борщевиком: деньги – от области, инициатива – от муниципалитетов

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Также информацию или вопрос можно направить, воспользовавшись ссылкой, размещенной на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Здесь в специальном разделе размещены советы гражданам по уничтожению опасного сорняка, рекомендации муниципальным образованиям и сельхозпредприятиям по подготовке документов для получения субсидии на борьбу с борщевиком.

«Средства на локализацию и ликвидацию очагов растения есть, нужна активность поселений, — отметил в ходе совещания с главами администраций районов заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. — Для повсеместной локализации очагов распространения борщевика Сосновского необходимы усилия каждого землепользователя, землевладельца, арендатора».

В 2019 году работы по уничтожению борщевика проводились на площади 7,4 тыс. га (4977 га — земли сельхозпредприятий, 2 360 га — земли муниципальных образований), что почти на 5% выше плана.

В 2020 году работы по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках госпрограммы будут вестись на территории 68 поселений 16 районов на площади 2 876 га (121% к 2019 году). Сумма субсидии из областного бюджета составит 20,2 млн руб. Кроме этого, ещё порядка 10 поселений будут вести работы за счёт собственных средств. В работу также включатся более 30 сельхозпредприятий.