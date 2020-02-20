Завтра - без света

21 февраля с 09:00 до
17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Соколова, Б. Проспект
д.85-109, храм
Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:
21 февраля с 09:00 до
17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Соколова, Б. Проспект
д.85-109, храм
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