Завтра - без света

Завтра - без света

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     20 Feb 2020

21 февраля с 09:00 до 17:00   

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Соколова, Б. Проспект д.85-109, храм

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