Область на треть увеличила экспорт сельхозпродукции

Итоги года по реализации
федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» были подведены в ходе видеоконференции
Минсельхоза РФ.
Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей промышленности Ленинградской области составил 283,3
млн долларов, что почти на 58 % больше чем в 2018 году. Объем экспорта мясной и
молочной продукции — 4,4 млн долл., рыбы и рыбной продукции — 3 млн долл.,
прочей продукции — 23,6 млн долл., в том числе экспорт яиц – 10,7 млн долл.,
что составляет почти треть экспорта яичной продукции РФ.
Основными статьями
экспорта региона являются продукты переработки кофе, чая и табака. Росту
показателей способствовал, в частности, ввод в строй в конце 2019 года нового
производства растворимого кофе группы компаний «Орими».
Продукция регионального
АПК в 2019 году поставлялась в 57 стран мира, наиболее крупные партнеры
Ленинградской области: Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Казахстан,
Сербия, Швейцария, Литва, США, Бразилия, Колумбия, Филиппины, ОАЭ, Иран, Ирак,
Израиль, Вьетнам, Оман, Бахрейн, Кувейт, Бенин, Катар.
Сейчас в регионе
реализуются инвестиционные проекты по строительству морского зернового и
аграрного глубоководного терминалов, что увеличит экспортный потенциал продукции
сельского хозяйства к 2024 году почти на 200 млн долларов.