Область на треть увеличила экспорт сельхозпродукции

Итоги года по реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» были подведены в ходе видеоконференции Минсельхоза РФ.

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Ленинградской области составил 283,3 млн долларов, что почти на 58 % больше чем в 2018 году. Объем экспорта мясной и молочной продукции — 4,4 млн долл., рыбы и рыбной продукции — 3 млн долл., прочей продукции — 23,6 млн долл., в том числе экспорт яиц – 10,7 млн долл., что составляет почти треть экспорта яичной продукции РФ.

Основными статьями экспорта региона являются продукты переработки кофе, чая и табака. Росту показателей способствовал, в частности, ввод в строй в конце 2019 года нового производства растворимого кофе группы компаний «Орими».

Продукция регионального АПК в 2019 году поставлялась в 57 стран мира, наиболее крупные партнеры Ленинградской области: Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Сербия, Швейцария, Литва, США, Бразилия, Колумбия, Филиппины, ОАЭ, Иран, Ирак, Израиль, Вьетнам, Оман, Бахрейн, Кувейт, Бенин, Катар.

Сейчас в регионе реализуются инвестиционные проекты по строительству морского зернового и аграрного глубоководного терминалов, что увеличит экспортный потенциал продукции сельского хозяйства к 2024 году почти на 200 млн долларов.