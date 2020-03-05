Команда Гатчинского района завоевала «серебро»

Участниками мероприятия стали команды всех районов Ленинградской области, делегации представителей органов исполнительной власти, Общественной палаты и Законодательного собрания региона. Всего в фестивале приняли участие более 300 человек в составе 26 команд.

Участников фестиваля приветствовал его инициатор – глава региона Александр Дрозденко.

- Я давно мечтал возродить туристический слет с участием всех районов и органов власти Ленинградской области. Сегодня открываем первый такой слет. Я надеюсь, что он приживется, и мы будем его проводить и через год, и через десять лет. Очень важно не только говорить о здоровом образе жизни, но еще собственным примером показывать — мы за спорт, за активный отдых, за командный дух, и мы настроены только на победу. На слете не будет проигравших и победителей. Выиграют все в этих интересных, разнообразных конкурсах и состязаниях, - сказал он, обращаясь к участникам мероприятия.

Александр Дрозденко сыграл один тайм в русский хоккей в валенках с воспитанниками Мультицентра социальной и трудовой интеграции, которые также стали гостями мероприятия.

В команду Гатчинского района, которую возглавила глава администрации Людмила Нещадим, вошли 12 человек, среди них четыре заместителя главы районной администрации Сергей Голованов, Роман Дерендяев, Илья Носков и Лариса Аборенко, председатель районного спорткомитета Сергей Пименов, главный специалист районного спорткомитета Инга Давыдовская, специалист администрации Тигран Погосян, главы администраций Новосветского поселения Елена Огнева, Войсковицкого поселения – Евгений Воронин, Дружногорского поселения – Игорь Отс, Кобринского поселения – Вячеслав Федорченко.

Они достойно представили наш район на соревнованиях по хоккею в валенках, биатлону, в гонках на коньках и эстафете на ватрушках. В результате команда Гатчинского района завоевала серебряную медаль в командном зачете.