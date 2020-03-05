Команда Гатчинского района завоевала «серебро»

Участниками мероприятия
стали команды всех районов Ленинградской области, делегации представителей
органов исполнительной власти, Общественной палаты и Законодательного собрания
региона. Всего в фестивале приняли участие более 300 человек в составе 26
команд.
Участников фестиваля
приветствовал его инициатор – глава региона Александр Дрозденко.
- Я давно мечтал
возродить туристический слет с участием всех районов и органов власти
Ленинградской области. Сегодня открываем первый такой слет. Я надеюсь, что он
приживется, и мы будем его проводить и через год, и через десять лет. Очень
важно не только говорить о здоровом образе жизни, но еще собственным примером
показывать — мы за спорт, за активный отдых, за командный дух, и мы настроены
только на победу. На слете не будет
проигравших и победителей. Выиграют все
в этих интересных, разнообразных конкурсах и состязаниях, - сказал он,
обращаясь к участникам мероприятия.
Александр Дрозденко
сыграл один тайм в русский хоккей в валенках с воспитанниками Мультицентра
социальной и трудовой интеграции, которые также стали гостями мероприятия.
В команду Гатчинского
района, которую возглавила глава администрации Людмила Нещадим, вошли 12
человек, среди них четыре заместителя главы районной администрации Сергей
Голованов, Роман Дерендяев, Илья Носков и Лариса Аборенко, председатель
районного спорткомитета Сергей Пименов, главный специалист районного
спорткомитета Инга Давыдовская, специалист администрации Тигран Погосян, главы
администраций Новосветского поселения Елена Огнева, Войсковицкого поселения – Евгений
Воронин, Дружногорского поселения – Игорь Отс, Кобринского поселения – Вячеслав
Федорченко.
Они достойно представили
наш район на соревнованиях по хоккею в валенках, биатлону, в гонках на коньках
и эстафете на ватрушках. В результате команда Гатчинского района завоевала
серебряную медаль в командном зачете.