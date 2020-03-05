Срубил дерево – посади два!

Мы попросили руководителей Гатчинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» директора Сергея Хаванина и главного лесничего Николая Кабанова рассказать, как происходит лесовосстановление на территории Гатчинского лесничеств.

- В лесничество по данному вопросу также обращаются жители Вырицкого поселения, в основном из населенных пунктов Чаща и Новинка. Это объясняется тем, что на территории Гатчинского лесничества преобладают защитные леса, а часть лесов, входящих в состав Новинского и Чащинского участковых лесничеств, являются эксплуатационными лесами, где допускаются сплошные рубки. Естественно, что жители, при виде площадей сплошных вырубок, начинают переживать за вырубленные лесные участки, возникает вопрос, почему на них не видно молодых деревьев.

Высота сеянцев (высаживаемых деревьев) при посадке составляет около 12 см, ежегодный прирост в зависимости от почвенно-климатических условий составляет порядка 10 см. Поэтому на первый взгляд их можно не увидеть на участке лесовосстановления, особенно с высоты человеческого роста. Ведь людям хочется, чтобы после рубки сразу росли деревья высотой как минимум 1,5-2 метра.

Вкратце попробуем объяснить процесс лесовосстановления. После проведения сплошных рубок лесной участок в обязательном порядке подлежит лесовосстановлению. При искусственном лесовосстановлении (создание лесных культур путем посадки сеянцев) на следующий год после рубки производится подготовка почвы под создание лесных культур, в основном путем вспашки борозд трактором ТДТ-55 с плугом ПЛ-1. Происходит подготовка почвы за год до посадки лесных культур, чтобы отвалы борозд успели прижаться к почве, и не было воздушной пробки. Это способствует лучшему укоренению посадочного материала. Хотя в некоторых случаях готовить почву в год посадки также допустимо.

Лесовосстановлением занимаются арендаторы лесных участков. Посадочный материал преимущественно с закрытой корневой системой закупается в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Посадка производится из расчета две тысячи сеянцев на один гектар. После этого лесничий проверяет соблюдение норм посадки. Если качество посадки не-удовлетворительное (в т.ч. количество высаженных сеянцев меньше нормативной), то такая посадка не принимается, и арендаторы лесных участков досаживают сеянцы до нормативных значений.

С целью оценки состояния участков с проведенными мерами лесовосстановления и назначения мероприятий по улучшению состояния этих участков производится инвентаризация лесных культур первого, третьего и пятого года. Лесничий проверяет приживаемость лесных культур, если приживаемость сеянцев 85 % и выше, то оценка приживаемости хорошая, при приживаемости 25 – 85 % назначается дополнение лесных культур (посадка взамен погибших растений). Лесные культуры приживаемостью менее 25 % считаются погибшими, и участок переводится в земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, но в наших условиях – это довольно редко. На приживаемости влияет не только естественное отмирание, но также и дикие животные. Лоси любят съедать почки на маленьких сосенках, из-за чего прекращается их рост, а кабаны раскапывают борозды, повреждая корневую систему сеянцев.

Мы не оставляем без внимания жалобы и обращения жителей, относимся с пониманием и благодарим их за бдительность.