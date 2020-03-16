Башню в Приоратском парке отремонтируют?

С большой радостью жители восприняли новость о том, что готовится проект реставрации Часовых ворот (башни) и аллеи усадьбы Демидовых в Тайцах.

Вновь в центре внимания оказалась Водонапорная башня, построенная в 1888 году в Приоратском парке Гатчины. Комитет по культуре Ленинградской области обратился в Гатчинский район с предложением передать ее в новое областное учреждение «Парковое агентство» - с тем, чтобы региональный бюджет выделил средства на проект и последующую реставрацию.

Гатчинцы вспомнили, как местные власти уже пытались приспособить Водонапорную башню хоть под что-то. Объявлялся конкурс на аренду. Потом планировалась ее реставрация в рамках инвестиционного проекта. Но воз и ныне там.

- Как вы думаете, что там можно разместить после реставрации? – спрашивает Владимир Цой.

Поступили предложения разделить Водонапорную башню по вертикали на несколько ярусов. Там могут размещаться: пункт проката велосипедов и лыж, туалеты, детское кафе, зал видео-симуляторов и других аттракционов, зал настольных игр, комната кривых зеркал, выставочный зал детских творческих работ, видео-лекторий, обзорная площадка с подзорными трубами и телескопом и так далее.

Многие хотели бы видеть в отремонтированной башне небольшой ресторанчик или паб. Другие выступали категорически против увеселительных заведений и продажи алкоголя.

- Бар, а тем более ресторан, в Водонапорной башне ни в коем случае нельзя допустить, - считает Дмитрий Данилов. - Во-первых, рядом школа № 4. А через дорогу ещё одно учебное заведение. Во-вторых, жители домов, которые напротив этой башни, уже высказывают свои возмущения по поводу питейного заведения, которое там планируют. Но самое главное, парк культуры должен быть использован по прямому назначению – культурное проведение отдыха в парке. Приоратский парк и так за три десятка лет превращен в огромную грязную пивнушку.

- Думаю, что нужен комплексный подход. Одноплановый проект тут явно не подходит, слишком специфичное здание. Плюс, ограничения КГИОПа, плюс территория парка, - пишет Lev Ninsharov. - А главное, любой, даже самый хороший проект должен пройти обсуждение с жителями города.

Пожалуй, самую оригинальную идею предложил Благотворительный фонд «Благо Дари».

- Ни в одном городе Ленинградской области нет ночлежки для людей, оказавшихся без крыши над головой. Предлагаем стать первыми в этом хорошем деле и сделать в башне: консультационную службу для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на улице), социальную прачечную (аналог «Культурной прачечной» в Санкт-Петербурге), а также небольшую ночлежку для людей в кризисной ситуации, - предлагает фонд.

Кстати, в социальной сети уже появилась официальная страничка Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое агентство», в которое вошли Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы. Офис агентства расположен в центре Гатчины на проспекте 25-го Октября. Будем ждать, какими предложениями воспользуется агентство.

Татьяна Можаева