Башню в Приоратском парке отремонтируют?

С большой радостью жители восприняли новость о том, что готовится проект
реставрации Часовых ворот (башни) и аллеи усадьбы Демидовых в Тайцах.
Вновь в центре внимания оказалась Водонапорная башня, построенная в 1888
году в Приоратском парке Гатчины. Комитет по культуре Ленинградской области
обратился в Гатчинский район с предложением передать ее в новое областное
учреждение «Парковое агентство» - с тем, чтобы региональный бюджет выделил
средства на проект и последующую реставрацию.
Гатчинцы вспомнили, как местные власти уже пытались приспособить
Водонапорную башню хоть под что-то. Объявлялся конкурс на аренду. Потом
планировалась ее реставрация в рамках инвестиционного проекта. Но воз и ныне
там.
- Как вы думаете, что там можно разместить после реставрации? – спрашивает
Владимир Цой.
Поступили предложения разделить Водонапорную башню по вертикали на
несколько ярусов. Там могут размещаться: пункт проката велосипедов и лыж,
туалеты, детское кафе, зал видео-симуляторов и других аттракционов, зал
настольных игр, комната кривых зеркал, выставочный зал детских творческих
работ, видео-лекторий, обзорная площадка с подзорными трубами и телескопом и
так далее.
Многие хотели бы видеть в отремонтированной башне небольшой ресторанчик или
паб. Другие выступали категорически против увеселительных заведений и продажи
алкоголя.
- Бар, а тем более ресторан, в Водонапорной башне ни в коем случае нельзя
допустить, - считает Дмитрий Данилов. - Во-первых, рядом школа № 4. А через
дорогу ещё одно учебное заведение. Во-вторых, жители домов, которые напротив
этой башни, уже высказывают свои возмущения по поводу питейного заведения,
которое там планируют. Но самое главное, парк культуры должен быть использован
по прямому назначению – культурное проведение отдыха в парке. Приоратский парк и
так за три десятка лет превращен в огромную грязную пивнушку.
- Думаю, что нужен комплексный подход. Одноплановый проект тут явно не подходит,
слишком специфичное здание. Плюс, ограничения КГИОПа, плюс территория парка, -
пишет Lev Ninsharov. - А главное, любой, даже самый хороший проект должен
пройти обсуждение с жителями города.
Пожалуй, самую оригинальную идею предложил Благотворительный фонд «Благо
Дари».
- Ни в одном городе Ленинградской области нет ночлежки для людей,
оказавшихся без крыши над головой. Предлагаем стать первыми в этом хорошем деле
и сделать в башне: консультационную службу для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (на улице), социальную прачечную (аналог «Культурной
прачечной» в Санкт-Петербурге), а также небольшую ночлежку для людей в
кризисной ситуации, - предлагает фонд.
Кстати, в социальной сети уже появилась официальная страничка
Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое
агентство», в которое вошли Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке
Тайцы. Офис агентства расположен в центре Гатчины на проспекте 25-го Октября.
Будем ждать, какими предложениями воспользуется агентство.
Татьяна Можаева