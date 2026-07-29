Память, сталь и музыка

ОТ БАЙКЕРСКОЙ ТУСОВКИ ДО ФЕСТИВАЛЯ ЕДИНСТВА

Фестиваль, который задумывался шесть лет назад как встреча любителей мотоциклов, сегодня превратился в масштабный патриотический форум. «Мы начинали как байкерское движение, а сегодня у нас ведётся серьёзная патриотическая работа», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, фестиваль собрал гостей не только из разных регионов страны, но и из 14 дружественных государств.

Участников «Балтик Ралли» ждала насыщенная развлекательная программа. Центральными фигурами мероприятия стали Гарик Сукачёв, Олег Газманов, группа «Чиж & Co», Александр Скляр. Прошли бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Выборга, мотоэкскурсии к местам боёв Зимней войны, а также конкурс кастом-байков и показательные выступления ДОСААФ. Главными площадками фестиваля стали Рыночная площадь и Парк Ленина. В этом году организаторы «Балтик Ралли» провели около 80 различных активностей: спортивных турниров, мастер-классов, выступлений рок-звёзд…

МЕМОРИАЛ НА ПОЛЕ ПАСХИНА

Одним из ключевых событий стало открытие второй очереди мемориального комплекса «Мотопарк мира на поле Пасхина». Здесь в августе 1941 года в окружение попали части 23-й армии, и эти события историки называют «Выборгской трагедией».

Губернатор Александр Дрозденко лично возглавил колонну «Бессмертного мотополка» к мемориалу. В ходе церемонии открыли памятник Юрию Пасхину — сыну фронтовика, который в 1980-е годы в одиночку создал первый барельеф в память о погибшем отце. Рядом установили гранитный памятник мотоциклу «Ява», на котором он приезжал сюда. Сегодня вдоль аллей мемориала возведены стелы с названиями мотоклубов, привезших капсулы с землёй из разных регионов страны.

— Важный пример, который лично у меня в сердце, — с нуля созданный мемориал «Поле Пасхина». Идея зародилась два года назад, в прошлом году сделали первую очередь, в этом году уже вторая очередь. Главное — работы продолжаются! — поделился эмоциями глава 47-го региона.

ОТКРОЙТЕ ЭТОТ РЖАВЫЙ ЗАМОК

На следующий день губернатор Александр Дрозденко возглавил традиционный мотопарад «До Государственной границы». В полдень колонна из сотен мотоциклистов стартовала от Рыночной площади. Маршрут пролегал по живописной дороге вдоль Сайменского канала до многостороннего автомобильного пункта пропуска «Брусничное» и обратно. Как и в прошлом году, по трассе проехали более двух тысяч байкеров. Это не просто прогулка — это демонстрация единства и уважения к государственным рубежам страны.

— Когда-то здесь нас встречали финские байкеры, — вспомнил на границе Александр Дрозденко. — Сегодня калитка закрыта, с той стороны появился забор. Но мы не отгораживаемся. Как и прежде, приезжаем к границе, машем, сигналим и говорим: мы открыты для сотрудничества, совместных проектов. Найдите ключ, откройте этот ржавый замок и приезжайте. С нами можно дружить, но задирать нас точно не стоит.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПЕРЕДОВОЙ

Патриотизм на «Балтик Ралли» — это не просто громкие слова, но и реальные дела. В рамках фестиваля была развёрнута масштабная экспозиция благотворительного фонда «Ленинградский рубеж». Гости увидели новейшие разработки для фронта: дульные пламегасители, ракетные печи, дроны местного производства.

Губернатор Александр Дрозденко, отвечая на вопросы журналистов о благотворительных акциях и сборе помощи для бойцов СВО, подчеркнул:

— Мы это делаем регулярно. Есть QR-коды, которые мы раздаём мотоклубам для того, чтобы средства поступали на счета специальных фондов оказания помощи подразделениям в зоне специальной военной операции. Мотоциклы, квадроциклы, безэкипажные катера, спецсредства, плюс ещё добавятся беспилотники — это всё, что будет передано сегодня командирам воинских частей и подразделений.

Губернатор отметил, что большинство мотоклубов помогают фронту напрямую, а многие байкеры сегодня воюют в зоне СВО. По оценке главы региона, фестиваль давно перерос формат байкерского движения и субкультуры и стал событием всероссийского масштаба с глубоким патриотическим смыслом.

ФЕСТИВАЛЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СТРАНУ

В рамках мотофестиваля «Балтик Ралли» прошло заседание рабочей группы комиссии Государственного Совета РФ по развитию авто- и мототуризма. Участники обсудили перспективы отрасли на федеральном уровне. В центре внимания — создание национальных туристических маршрутов с внедрением «бесшовных» интермодальных перевозок и единых стандартов придорожного сервиса.

Ключевым событием встречи стала презентация ленинградского проекта «Дороги 47». Его цель — сформировать комфортную экосистему для путешественников: от качественной инфраструктуры и цифровых сервисов до интерактивных мотоквестов по объектам культурного наследия. Эксперты уверены, что опыт Ленобласти будет масштабирован на другие регионы России.

«Балтик Ралли — 2026» стал ярким примером того, как любовь к Родине, уважение к истории и стремление помочь ближнему могут объединить тысячи людей. А Выборг подтвердил статус главной мотоплощадки страны, где единство, историческая память и реальная помощь бойцам идут рука об руку.

ДМИТРИЙ АНДРОНОВ

ФОТО: РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЫБОРГ», ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО