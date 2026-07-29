В Старой Ладоге на раскопках кургана нашли крест, которому более тысячи лет

Экспедиция проходила по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции ИИМК РАН.

Итогами экспедиции поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

«Хочу поделиться с вами новостью, от которой у самого дух захватывает.

В Старой Ладоге, в урочище Плакун завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников.

Экспедиция проходила по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции ИИМК РАН.

Многие сомневались, но результат превзошёл ожидания. Найденное захоронение, предположительно, — старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика.

Образцы направят на лабораторные исследования, чтобы получить новые данные о становлении нашего государства.

Благодарю всех, кто участвовал в этой работе и помогал: археологов, попечительский совет Старой Ладоги, Алексея Леонидовича Кудрина.

Без командного подхода мы бы не увидели этих артефактов и не получили бы уникальный материал для исторической науки.

Профессор Анатолий Николаевич Кирпичников, почётный гражданин Ленинградской области, был прав: Ладога будет раскрывать свои тайны ещё долго.

Мы продолжим исполнять поручение Президента — восстанавливать памятники, поддерживать науку и хранить память. Спасибо всем, кто приближает эти открытия!»