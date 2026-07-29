В Старой Ладоге на раскопках кургана нашли крест, которому более тысячи лет
В Старой Ладоге, в урочище Плакун, завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки и капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников.
Экспедиция проходила по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции ИИМК РАН.
Итогами экспедиции поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:
«Хочу поделиться с вами новостью, от которой у самого дух захватывает.
В Старой Ладоге, в урочище Плакун завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников.
Экспедиция проходила по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции ИИМК РАН.
Многие сомневались, но результат превзошёл ожидания. Найденное захоронение, предположительно, — старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика.
Образцы направят на лабораторные исследования, чтобы получить новые данные о становлении нашего государства.
Благодарю всех, кто участвовал в этой работе и помогал: археологов, попечительский совет Старой Ладоги, Алексея Леонидовича Кудрина.
Без командного подхода мы бы не увидели этих артефактов и не получили бы уникальный материал для исторической науки.
Профессор Анатолий Николаевич Кирпичников, почётный гражданин Ленинградской области, был прав: Ладога будет раскрывать свои тайны ещё долго.
Мы продолжим исполнять поручение Президента — восстанавливать памятники, поддерживать науку и хранить память. Спасибо всем, кто приближает эти открытия!»