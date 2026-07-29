Кто останется без света 30 июля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
30.07.2026 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Черново,
тер. СНТ Лесное.
30.07.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская (частично).
30.07.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Вайялово,
д. Романовка,
д. Малое Верево,
д. Большое Верево,
д. Вайя,
ДНП Вайя.
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