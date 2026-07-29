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Кто останется без света 30 июля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

30.07.2026 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Черново,

тер. СНТ Лесное.

 

30.07.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская (частично).                                       

 

30.07.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Вайялово,

д. Романовка,

д. Малое Верево,

д. Большое Верево,

д. Вайя,

ДНП Вайя.

 