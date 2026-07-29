«Хранят как святыню Андреевский флаг стражи морского оплота»

Его участниками и почетными гостями стали ветераны ВМФ и морской пехоты, курсанты, ветераны СВО, фронтовые артисты, представители общественных и патриотических организаций и все, кто ценит морскую славу нашей Родины.

Этот праздничный день начался с особой духовной поддержки – Божественной литургии в храме Валаамской иконы Божией Матери, что сразу же задало светлый настрой всему торжеству. Многочисленных гостей, которые приходили на праздник целыми семьями, ждали теплая, неформальная атмосфера, военно-патриотические выставки, полевая кухня с ароматной гречневой кашей, яркий праздничный концерт. На протяжении нескольких часов собравшихся радовали артисты эстрады, лауреаты международных и российских конкурсов Сергей Борисов и Алексей Черфас, ветеран СВО Геннадий Сухота (позывной «Артист»), творческие коллективы Гатчинского округа.

Как рассказал один из организаторов праздника, гвардии сержант, ветеран 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты Балтийского флота, член Межрегионального общественного движения морских пехотинцев «Памяти предков достойны» Илья Соболев, праздник, посвященный ВМФ, проходит на территории Терволовского храма неслучайно.

- Наша организация помогает нашим ребятам на фронтах СВО с 2022 года, – сказал Илья Олегович. – Летом 2022 года мы приехали к настоятелю храма Валаамской Божией Матери, отцу Александру Олисову, зная, что он тоже ветеран нашей бригады. Мы познакомились, став с этого времени большой дружной семьей. Начиная с 2022 года, ежегодно в День Военно-морского флота России мы организуем на территории храма праздничное мероприятие. Три года назад рядом с храмом был открыт памятник морским солдатам, в котором мы постарались выразить дань уважения не только морским пехотинцам, но и всем, кто служил на флоте со времен Петра Великого. В этом году мы отмечаем 330-летие ВМФ, и для нас это большая значимая дата. Поэтому мы попросили помощи у наших товарищей в организации по-настоящему большого праздника.

Среди организаторов и партнеров мероприятия в Терволово – целый ряд общественных организаций: Межрегиональное объединение морских пехотинцев «Памяти предков достойны», Гатчинское отделение Ассоциации ветеранов СВО, «Русская община», военно-патриотическое объединение «Отчий край», спортивно-патриотический клуб «Седая кобыла», АНО «КольЧуга», военно-патриотический клуб «Гранит», волонтерская организация «Для СВОих». Праздник состоялся при поддержке администрации Гатчинского округа, а прекрасную концертную программу организовал Гатчинский Дом культуры.

В этот праздничный день особые слова благодарности прозвучали в адрес моряков и всех, кто сегодня защищает рубежи страны – как на море, так и на суше. Молитвенным словом приветствовал всех собравшихся гвардии младший сержант ВМФ, ветеран 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты Балтийского флота, ныне настоятель храма Валаамской иконы Божией Матери иерей Александр Олисов.

- Мы – русские, с нами Бог, – напомнил отец Александр. – Всем нашим воинам желаю богатырского здоровья и не болеть, а если и болеть, то за нашу Россию-матушку, родину нашу любимую, и за наших родных и близких. Всем вам хочу пожелать, чтобы Господь навечно вселил в сердца ваши дружбу и любовь. С Его помощью мы всё преодолеем!

От имени администрации Гатчинского округа гостей поздравил начальник окружного сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма Вадим Семенов.

- Этот день объединяет всех, кто посвятил свою жизнь Отечеству, защищая его на морских рубежах, – отметил он. – Особую гордость вызывает тот факт, что мы чествуем наших героев на территории храма Валаамской Божией Матери. Проведение торжества на святом месте символизирует духовную опору нашего воинства и глубокую связь между ратным подвигом и православной верой. Особые слова благодарности адресованы сегодня вам, ветераны Военно-морского флота и доблестные морские пехотинцы, и всем тем, кто сегодня защищает национальные интересы нашей Родины.

Одним из важнейших событий праздника стала торжественная церемония награждения всех, кто прикладывает немало усилий для помощи нашим фронтовикам и сохранения памяти поколений. Одной из почетных наград стала медаль «Крест морской пехоты» – знак исключительной доблести, который вручается за заслуги в защите Отечества, мужество и помощь в обеспечении боеготовности подразделений. Этот знак стилизован под ополченский крест Российской империи и символизирует преемственность поколений и верность воинскому долгу.

За вклад в приближение победы и неоценимую помощь бойцам в зоне СВО Крестом морской пехоты был награжден целый ряд активистов волонтерского движения. Среди них – иерей Александр Олисов, жена офицера, руководитель добровольческого движения «Ангелы тыла» Анна Сотниченко, волонтер Сергей Антипин и многие другие гатчинцы.

Почетным знаком «Памяти предков достоин» Межрегиональное общественное движение морских пехотинцев наградило юных патриотов, которые активно помогают гражданским и военным, участвующим в СВО. Подростки и молодежь участвуют в сборе вещевого имущества для солдат, в благотворительных концертах и ярмарках, погрузке и комплектации гуманитарных конвоев.

Также в этот праздничный день торжественно приняли в ряды Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО новых участников, недавно вернувшихся с фронта.

Юлия Лысанюк