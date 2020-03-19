Сказ о старике и газе

Ссылаясь на законы и нормативные акты, газовая служба обещала дедушке отключить газ 11 марта – за два месяца до Дня Победы.

И раз, и два прочитал старик уведомление от филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в городе Гатчине. В чем его обвиняют - не понял. Уж больно текст витиеватый. Законы, законы, наказание, наказание…

«В соответствии с п.80 «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных постановлением Правительства РФ от

14.05.2013 г.№ 410, ВО «Газпром газораспределение Ленинградская область» уведомляет вас о предстоящем приостановлении подачи газа путем отключения газоиспользующего оборудования в связи с отсутствием у вас заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового ( в многоквартирном жилом доме – внутриквартирного) газового оборудования ( подп. «б» п. 80 «Правил пользования газом…»).

В случае, если после получения уведомления вы заключите договор, либо при наличии договора с другой специализированной организацией - пришлите копию по факсу, по электронной почте, на почтовый адрес. В случае своевременного предоставления информации о наличии договора на ТО ВДГО/ВКГО приостановление газа производиться не будет».

А в конце приписано, что если газ отключат, то возобновление подачи будет за счет заказчика, то есть за его счет.

Разволновался дед так, что сердце прихватило. За что его, честного, порядочного человека, имеющего действующий договор на техническое обслуживание газового оборудования, оплачивающего эту услугу, хотят отлучить от благ цивилизации. Он же с этими самыми газовщиками общался в середине января у себя на кухне между газовой плитой и колонкой. Молодой человек газовое оборудование проверил, а женщина любезно бумаги оформила. Правда, сразу после ревизии колонки дедушке пришлось мастера вызывать из этой же самой газовой службы, но это ерунда. Вопрос решенный. Так в чем же теперь дело? Почему через два месяца после проверки оборудования и оплаты работы его хотят лишить газа?

И решил тогда дедушка, что это проделки мошенников. Тем более что лже-газовщики одиноких стариков, в первую очередь, обманывают. И отложил его в сторону. А в первые мартовские выходные показал людям помоложе, с высшим образованием. А они говорят, мол, письмо настоящее, но как-то все в одну кучу свалено. Можно только гадать, за что старику сулит наказание. Вероятно, говорят, в этой самой службе какая-то неразбериха, раз накануне 75-летия Великой Победы такие письма старым людям рассылают. Может, компьютерный сбой или другая беда, от которой вся база данных полетела вместе с договорами?..

Никто не спорит, что газ – это не шутка, безопасность - превыше всего. Неразумных пользователей нужно понуждать заботиться о безопасности. Тем более что в многоквартирном доме безопасность - дело коллективное. Но у дедушки с газом все в порядке и документы есть. А с офисом по телефону не связаться, слышит плохо. Из дома выходит только в крайнем случае: за продуктами да в поликлинику.

Мы решили ему помочь. Позвонили в газовую службу по указанному в уведомлении телефону и попросили перевести на русский язык текст применительно к конкретному человеку. Сотрудница сухо спросила адрес и фамилию, пощелкала клавишами и сообщила, что гражданину нужно заключить новый договор. Почему? «Потому что тот, что у дедушки на руках, устарел. Тем более что раньше офис филиала газовой службы был в Кингисеппе, а теперь в Гатчине». А когда и где было опубликовано или объявлено, что гатчинцам, которые ответственно и своевременно заключили договор, теперь нужно его срочно переоформлять? На том конце провода нам всем порекомендовали читать законы…

Тогда мы внимательно изучили «договор о техническом обслуживании ремонте внутриквартирного газового оборудования», заключенный нашим дедушкой 12 февраля 2014 года с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и на следующий день позвонили еще раз. В пункте 3.2 сказано, что «настоящий договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме за один месяц до окончания текущего календарного года о его расторжении». Девушка была непреклонна - это ничего не значит.

Это тем более удивительно, что год назад в «Гатчинской правде» в статье «О чем расскажет квитанция за газ», согласованной в головном офисе газовой компании, мы уже задавали подобный вопрос. Тогда гатчинцев волновало, насколько правомочны договоры на техобслуживание и ремонт, заключенные филиалом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в Кингисеппе. Ведь территорию Гатчинского муниципального района стал обслуживать Гатчинский филиал этой же организации и квитанции стали приходить от него, а на руках у абонентов старые договора с Кингисеппским филиалом. «Сменился филиал организации, но договор остается действующий», - пояснил тогда главный инженер филиала Алексей Владимирович Ланговиц.

Мы вновь обратились в головной офис компании. В комментарии по телефону нам пояснили, что отключить газ могут у тех, у кого вообще нет никакого договора на обслуживание и ремонт газового оборудования или кто не пускает в квартиру для плановой проверки и так далее. Наш дедушка может быть спокоен – ему газ не отключат. Но договор перезаключить нужно - это внутреннее распоряжение компании, чтобы в ее хозяйстве был полный порядок, и с документами тоже. Для заключения договора нужно лично придти с документами в Гатчинский офис на ул. Л. Шмидта или написать кому-нибудь доверенность для этого дела.

Наш дедушка обременять никого не стал: просить неудобно. Ходил в офис дважды: документы на квартиру забыл, искал, с трудом нашел. Не читая договор, поставил подписи в восьми местах. Устал, говорит, очень. Но это еще не все. Теперь ему с новым договором нужно идти на проспект 25-го Октября в абонентский отдел за квитанциями. Как говорится, все для «удобства» клиента.

Подобные письма-уведомления получили и его соседи: но у каждого своя история.

Мы же в свою очередь хотим сказать, что заключить договор на техобслуживание газового оборудования - обязанность каждого. А кто окажет эту услугу – право выбора за собственниками. Полный список специализированных организаций можно увидеть на официальном сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в разделе «Реестр уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».