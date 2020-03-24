Как будет проходить дистанционное обучение

В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области разработали три модели, по которым будет проводиться дистанционное обучение 167 тысяч школьников региона.

За время каникул школы выберут тот вариант проведения дистанционного обучения, который им больше подходит.

Первая модель – полная. В этом случае учитель проводит полноценный урок в режиме реального времени: он объясняет материал и в этот момент проводится трансляция. Ученики имеют возможность задавать вопросы. Школа, которая выберет эту модель, должна определиться, с помощью какой бесплатной платформы ей удобнее работать.

Вторая модель – комбинированная. Ученики в этом случае работают по электронным учебникам, доступ к которым также предоставляется им бесплатно. Учитель проверяет работы и ставит оценки в электронный дневник.

И третья схема работы предлагается тем ученикам, которые не имеют возможности выйти в интернет. Школьник получает задания от учителя по телефону, либо на личной консультации в школе, затем самостоятельно выполняет работу и сообщает о результатах учителю.

Как рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, учителя региона готовы к дистанционной форме обучения и уже имеют подобный опыт. Кроме того, для них организована служба поддержки. Сотрудники комитета также будут выезжать в районы, чтобы помогать в организации процесса.

«Мы не настаиваем на посещении учителями школ. Если могут из дома работать, то мы не против. В школах будет работать администрация», — добавил он.

Учреждения дополнительного образования в этот период также переходят на дистанционный способ работы. Для дошкольного образования продолжится свободное посещение по выбору родителей. В настоящее время в регионе такую форму посещения выбрали 6,5 тыс. родителей дошкольников.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области