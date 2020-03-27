На странице собраны все важные новости, события и актуальная информация о коронавирусе в Ленинградской области.



Здесь опубликован полный текст постановления губернатора Ленинградской области «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206». Также здесь размещено интервью Александра Дрозденко, в котором он подробно рассказывает о режиме работы учреждений региона на следующей неделе.

В группе «Минус коронавирус. Ленобласть» будет размещаться официальная информация, актуальные данные, новости, рекомендации для жителей области – меры профилактики и поддержки населения в сложный эпидемиологический период.