Минус коронавирус. Ленобласть

Минус коронавирус. Ленобласть

Область открыла официальную страницу в социальной сети ВКонтакте, посвященную борьбе с коронавирусом на территории региона «Минус коронавирус. Ленобласть».

Рубрики : Общество  COVID-19     27 Mar 2020

На странице собраны все важные новости, события и актуальная информация о коронавирусе в Ленинградской области.

Здесь опубликован полный текст постановления губернатора Ленинградской области «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206». Также здесь размещено интервью Александра Дрозденко, в котором он подробно рассказывает о режиме работы учреждений региона на следующей неделе.
В группе «Минус коронавирус. Ленобласть» будет размещаться официальная информация, актуальные данные, новости, рекомендации для жителей области – меры профилактики и поддержки населения в сложный эпидемиологический период.

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