Сняла все деньги – и перевела мошенникам

2-го апреля в полицию обратилась жительница Вырицы, находящаяся в декретном отпуске. Ей позвонил липовый сотрудник безопасности сбербанка и сообщил, что с ее банковского счета пытались перевести деньги в другой банк – ВТБ. «Доброжелатель» посоветовал женщине снять все деньги и перевести через терминал сбербанка на «Яндекс.деньги» на некий номер кошелька. Что она и сделала. В результате 90 тысяч рублей уплыли в неизвестном направлении.

В тот же день у 33-летней жительницы Гатчины мошенническим путем похитили, без малого, 70 тысяч рублей. Ей позвонил «сотрудник безопасности ВТБ» и выманил данные ее банковской карты. После этого с карты были списаны деньги.

3-го апреля в УВМД России по Гатчинскому району поступило три заявления от граждан, ставших жертвой мошенников. 44-летнего мужчину обманул покупатель, которому он, по частному объявлению, привез песок и щебень. Заказчик якобы перевел деньги в сумме 16500 рублей, но на счет продавца они так и не поступили.

20-летний житель Гатчины заказал на сайте «Авито» синтезатор. Перевел 28000 рублей неизвестному лицу – товар так и не получил.

Молодая женщина потеряла банковскую карточку, которую нашел неизвестный – и расплатился в разных магазинах на общую сумму 16500 рублей.

По фактам мошенничеств с причинением значительного ущерба возбуждены уголовные дела.