Сняла все деньги – и перевела мошенникам

2-го апреля в полицию обратилась жительница Вырицы,
находящаяся в декретном отпуске. Ей позвонил липовый сотрудник безопасности
сбербанка и сообщил, что с ее банковского счета пытались перевести деньги в
другой банк – ВТБ. «Доброжелатель» посоветовал женщине снять все деньги и
перевести через терминал сбербанка на «Яндекс.деньги» на некий номер кошелька.
Что она и сделала. В результате 90 тысяч рублей уплыли в неизвестном
направлении.
В тот же день у 33-летней жительницы Гатчины мошенническим
путем похитили, без малого, 70 тысяч рублей. Ей позвонил «сотрудник
безопасности ВТБ» и выманил данные ее банковской карты. После этого с карты
были списаны деньги.
3-го апреля в УВМД России по Гатчинскому району поступило три
заявления от граждан, ставших жертвой мошенников. 44-летнего мужчину обманул
покупатель, которому он, по частному объявлению, привез песок и щебень.
Заказчик якобы перевел деньги в сумме 16500 рублей, но на счет продавца они так
и не поступили.
20-летний житель Гатчины заказал на сайте «Авито» синтезатор.
Перевел 28000 рублей неизвестному лицу – товар так и не получил.
Молодая женщина потеряла банковскую карточку, которую нашел
неизвестный – и расплатился в разных магазинах на общую сумму 16500 рублей.
По фактам мошенничеств с причинением значительного ущерба
возбуждены уголовные дела.