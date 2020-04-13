О лимонах и не только

Несмотря на то, что данные продукты не входят в
«социальную корзину» и, соответственно, антимонопольная служба не контролирует
их стоимость, заявления на повышение цен на указанные товары рассматриваются. Так, за прошедшую неделю в Ленинградское УФАС
поступило 15 жалоб о росте стоимости лимонов
и 9 - имбиря. На рост цен пожаловались жители Кудрово, Выборга,
Всеволожского района, Шлиссельбурга и других населенных пунктов.
8 апреля специалисты Ленинградского УФАС выехали в
п.Бугры и Мурино Всеволожского района.
Роста цен выше допустимой нормы на социально значимые продукты в
магазинах не зафиксировано. А вот цены на лимоны и имбирь, действительно,
выросли. Интересно отметить, что некоторые продавцы в присутствии
представителей УФАС меняли ценники.
В понедельник, 13 апреля, замечено снижение стоимости
лимонов и корня имбиря.
«Лимоны
и имбирь – это продукты, популярные в период простудных заболеваний. Поэтому в
сложившейся ситуации информация, изложенная в жалобах, анализируется и ФАС
России и ее территориальными управлениями.
Если будет выявлен ценовой сговор между торговыми сетями или поставщиками, злоупотребление
доминирующим положением, то к нарушителям будут
применяться меры антимонопольного реагирования», - комментирует
Елена Русанова, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России.
По мнению замглавы областного ведомства, резкий рост
цен на лимоны и имбирь мог быть вызван выросшим спросом и дефицитом данных
товаров. В настоящее время цены на указанные позиции стабилизируются.