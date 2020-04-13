О лимонах и не только

Несмотря на то, что данные продукты не входят в «социальную корзину» и, соответственно, антимонопольная служба не контролирует их стоимость, заявления на повышение цен на указанные товары рассматриваются. Так, за прошедшую неделю в Ленинградское УФАС поступило 15 жалоб о росте стоимости лимонов и 9 - имбиря. На рост цен пожаловались жители Кудрово, Выборга, Всеволожского района, Шлиссельбурга и других населенных пунктов.

8 апреля специалисты Ленинградского УФАС выехали в п.Бугры и Мурино Всеволожского района. Роста цен выше допустимой нормы на социально значимые продукты в магазинах не зафиксировано. А вот цены на лимоны и имбирь, действительно, выросли. Интересно отметить, что некоторые продавцы в присутствии представителей УФАС меняли ценники.

В понедельник, 13 апреля, замечено снижение стоимости лимонов и корня имбиря.

«Лимоны и имбирь – это продукты, популярные в период простудных заболеваний. Поэтому в сложившейся ситуации информация, изложенная в жалобах, анализируется и ФАС России и ее территориальными управлениями. Если будет выявлен ценовой сговор между торговыми сетями или поставщиками, злоупотребление доминирующим положением, то к нарушителям будут применяться меры антимонопольного реагирования», - комментирует Елена Русанова, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России.

По мнению замглавы областного ведомства, резкий рост цен на лимоны и имбирь мог быть вызван выросшим спросом и дефицитом данных товаров. В настоящее время цены на указанные позиции стабилизируются.