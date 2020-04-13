Память объединяет поколения

О своей работе с учениками рассказала учитель истории Сиверской гимназии Ольга Валерьевна Мусенко:

«Тема Великой Отечественной войны - это незаживающая рана и душевная боль. Мы стараемся построить свою работу так, чтобы память о великом подвиге народа продолжала жить в сердцах их внуков и правнуков. Нам помогают родители, что хранят архивные материалы своих отцов и матерей. Так память продолжает жить в каждой семье, объединяя поколения. Наша гимназия присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный полк». В школе создали штаб полка для сбора материалов о войне, об участии членов семей в событиях 75-летней давности. Ребята приносят воспоминания о ветеранах Великой войны, записанные со слов родственников или ветеранов, фотографии, альбомы. Если есть возможность, приглашаем ветеранов в гимназию. Помогаем находить фотографии у дальних родственников, ведем поиск по архивным сайтам. Трудятся все. Трудно выделить отдельных участников нашего движения: активно работают София Савоненко, Юлия Рутковская и многие другие. В результате нашей совместной кропотливой работы стало возможным, чтобы портреты прадедушек и прабабушек моих учеников – пятиклассников, 9-го Мая, в день 75-ой годовщины Великой Победы, были в строю вместе с нами».

«Вы знаете, какие трогательные и трагические истории записывают дети!» - заметила Ольга Валерьевна. В её голосе была гордость за своих учеников.

Я хочу рассказать об одном интересном знакомстве, оно имеет прямое отношение к теме нашего повествования. Мы знаем, что ребенок – зеркало семьи. Но как семьи, так и зеркала бывают разными. Мне удалось «взглянуть» в одно замечательное зеркало, благодаря Е.Ю. Фединой. В этой семье очень бережно хранят артефакты, связанные с жизнью и подвигом пращуров, что внесли свой вклад в дело общей Победы, не пустили врага в город на Неве, трудились для фронта и для Победы, а потом восстанавливали разрушенное войной.

«Сын хочет научиться Родину защищать, как его прадедушка, и готовится к поступлению в Суворовское училище. Когда мы рассматривали фото сохранившейся артиллерийской батареи, где сражался мой дедушка, мой четвероклассник сказал, как волнительно представлять, как сражались и погибали за Родину наши предки», - поведала мне Елена Юрьевна.

Стало без слов понятно, что такое погружение в изучение подвига простых людей, их страданий, унижений, мытарств, горя и вечного желания возрождения – это возможность внукам и правнукам прикоснуться к опыту сохранения себя в годы испытаний. Это своего рода передача кода поколений и сохранение его. Так в процессе совместной работы формируется историческое самосознание и чувство патриотизма!

Жанна Гриненко,

член Общественной палаты Гатчинского района