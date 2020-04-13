Память объединяет поколения

О своей работе с
учениками рассказала учитель истории Сиверской гимназии Ольга Валерьевна
Мусенко:
«Тема Великой
Отечественной войны - это незаживающая рана и душевная боль. Мы стараемся построить
свою работу так, чтобы память о великом подвиге народа продолжала жить в
сердцах их внуков и правнуков. Нам помогают родители, что хранят архивные
материалы своих отцов и матерей. Так память продолжает жить в каждой семье,
объединяя поколения. Наша гимназия присоединилась к Всероссийской акции
«Бессмертный полк». В школе создали штаб полка для сбора материалов о войне, об
участии членов семей в событиях 75-летней давности. Ребята приносят
воспоминания о ветеранах Великой войны, записанные со слов родственников или
ветеранов, фотографии, альбомы. Если есть возможность, приглашаем ветеранов в
гимназию. Помогаем находить фотографии у
дальних родственников, ведем поиск по архивным сайтам. Трудятся все. Трудно
выделить отдельных участников нашего движения: активно работают София
Савоненко, Юлия Рутковская и многие другие. В результате нашей совместной
кропотливой работы стало возможным, чтобы портреты прадедушек и прабабушек моих
учеников – пятиклассников, 9-го Мая, в день 75-ой годовщины Великой Победы, были
в строю вместе с нами».
«Вы знаете, какие
трогательные и трагические истории записывают дети!» - заметила Ольга
Валерьевна. В её голосе была гордость за своих учеников.
Я хочу рассказать об
одном интересном знакомстве, оно имеет прямое отношение к теме нашего
повествования. Мы знаем, что ребенок – зеркало семьи. Но как семьи, так и
зеркала бывают разными. Мне удалось «взглянуть» в одно замечательное зеркало,
благодаря Е.Ю. Фединой. В этой семье очень бережно хранят артефакты, связанные
с жизнью и подвигом пращуров, что внесли свой вклад в дело общей Победы, не
пустили врага в город на Неве, трудились для фронта и для Победы, а потом
восстанавливали разрушенное войной.
«Сын хочет научиться
Родину защищать, как его прадедушка, и готовится к поступлению в Суворовское
училище. Когда мы рассматривали фото сохранившейся артиллерийской батареи, где
сражался мой дедушка, мой четвероклассник сказал, как волнительно представлять,
как сражались и погибали за Родину наши предки», - поведала мне Елена Юрьевна.
Стало без слов понятно,
что такое погружение в изучение подвига простых людей, их страданий, унижений,
мытарств, горя и вечного желания возрождения – это возможность внукам и
правнукам прикоснуться к опыту сохранения себя в годы испытаний. Это своего рода
передача кода поколений и сохранение его. Так в процессе совместной работы
формируется историческое самосознание и чувство патриотизма!
Жанна Гриненко,
член Общественной палаты Гатчинского
района