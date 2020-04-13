Виртуальный космопроект и «Гагаринский тест»

Проект посвящён Дню космонавтики, 55-летию первого выхода в открытый космос лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами мероприятия выступили администрация города Троицка, научно-исследовательская компания «Рисксат», гимназия имени Н.В. Пушкова и другие партнеры.

Космические проектные недели призваны популяризировать историю развития отечественной и мировой космонавтики, российской космической программы, а также привлечь внимание школьников к аэрокосмической отрасли. Кроме того, проект направлен на развитие у детей навыков проектной, поисковой и исследовательской работы.

Для участников предусмотрены следующие виртуальные и дистанционные мероприятия и активности:

- экскурсии по лучшим музеям космонавтики России и мира;

- эксклюзивные интервью с легендарными космонавтами, а также «звуковые автографы» великих учёных;

- участие в «Гагаринском тесте», космовикторинах и конкурсах;

- разработка проектов на «взрослые темы»: дистанционное зондирование Земли, космодизайн, космическая медицина и журналистика;

- участие в акции «Бессмертный полк — история моей семьи».

Кроме того, все участники космической проектной недели смогут принять участие в виртуальном Дне открытых дверей МАИ, ознакомиться с инновационными образовательными проектами студентов и преподавателей вуза, узнать о правилах поступления в университет. День открытых дверей проводится в рамках сотрудничества между компанией «Рисксат» и институтом № 6 «Аэрокосмический» МАИ по проекту «Абитуриент МАИ 2020».

Завершит проектную неделю онлайн-конференция, где все участники смогут представить свои проекты и обменяться опытом. Одним из участников этого проекта является Сиверская гимназия.

На нашем сайте https://sivgimn.eduface.ru/activity/kosmos/page/1 на странице «Космическая проектная неделя в регионах России» можно увидеть интервью с космонавтами, услышать голоса К.Э. Циолковского, С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина, учёных и космонавтов. В 14-ти разделах проекта размещена самая разнообразная информация для любителей космонавтики. В частности, выложены книги или их фрагменты, написанные Н.П. Каманиным (его дневники), долгие годы руководившим советскими космонавтами, Б.Е. Четроком - одним из ближайших сотрудников С.П. Королёва и др. В одном из разделов выложены 15 проектов моих учеников (бывших и настоящих), с которыми они в разные годы выступали на чтениях имени С.П. Королёва (все эти работы отмечены дипломами).

Хочу добавить, что наша гимназия является ассоциированным членом МАКД - Международной ассоциации участников космической деятельности.

Думаю, что размещённая на сайте информация будет полезна не только школьникам, но и взрослым. Огромную работу по созданию этой страницы проделала учитель информатики нашей гимназии Е.А. Чепикова.

А.М. Гончаров, учитель физики Сиверской гимназии