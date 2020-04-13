Виртуальный космопроект и «Гагаринский тест»

Проект посвящён Дню
космонавтики, 55-летию первого выхода в открытый космос лётчика-космонавта
СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Организаторами
мероприятия выступили администрация города Троицка, научно-исследовательская
компания «Рисксат», гимназия имени Н.В. Пушкова и другие партнеры.
Космические проектные
недели призваны популяризировать историю развития отечественной и мировой
космонавтики, российской космической программы, а также привлечь внимание
школьников к аэрокосмической отрасли. Кроме того, проект направлен на развитие
у детей навыков проектной, поисковой и исследовательской работы.
Для участников
предусмотрены следующие виртуальные и дистанционные мероприятия и активности:
- экскурсии по лучшим
музеям космонавтики России и мира;
- эксклюзивные интервью с
легендарными космонавтами, а также «звуковые автографы» великих учёных;
- участие в «Гагаринском
тесте», космовикторинах и конкурсах;
- разработка проектов на
«взрослые темы»: дистанционное зондирование Земли, космодизайн, космическая
медицина и журналистика;
- участие в акции
«Бессмертный полк — история моей семьи».
Кроме того, все участники
космической проектной недели смогут принять участие в виртуальном Дне открытых
дверей МАИ, ознакомиться с инновационными образовательными проектами студентов
и преподавателей вуза, узнать о правилах поступления в университет. День
открытых дверей проводится в рамках сотрудничества между компанией «Рисксат» и
институтом № 6 «Аэрокосмический» МАИ по проекту «Абитуриент МАИ 2020».
Завершит проектную неделю
онлайн-конференция, где все участники смогут представить свои проекты и
обменяться опытом. Одним из участников этого проекта является Сиверская
гимназия.
На нашем сайте
https://sivgimn.eduface.ru/activity/kosmos/page/1 на странице «Космическая
проектная неделя в регионах России» можно увидеть интервью с космонавтами,
услышать голоса К.Э. Циолковского, С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина, учёных и
космонавтов. В 14-ти разделах проекта размещена самая разнообразная информация
для любителей космонавтики. В частности, выложены книги или их фрагменты,
написанные Н.П. Каманиным (его дневники), долгие годы руководившим советскими
космонавтами, Б.Е. Четроком - одним из ближайших сотрудников С.П. Королёва и
др. В одном из разделов выложены 15 проектов моих учеников (бывших и
настоящих), с которыми они в разные годы выступали на чтениях имени С.П.
Королёва (все эти работы отмечены дипломами).
Хочу добавить, что наша
гимназия является ассоциированным членом МАКД - Международной ассоциации
участников космической деятельности.
Думаю, что размещённая на
сайте информация будет полезна не только школьникам, но и взрослым. Огромную
работу по созданию этой страницы проделала учитель информатики нашей гимназии
Е.А. Чепикова.
А.М. Гончаров, учитель физики Сиверской гимназии