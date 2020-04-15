Школы и детские сады приступили к выдаче продуктовых наборов

В общеобразовательных
учреждениях (школах) пайки выдаются обучающимся общеобразовательных учреждений,
которые имеют право на бесплатное питание, а также школьникам из семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
В детских садах
продуктовые наборы выдаются:
- воспитанникам льготных категорий групп
дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход с которых не
взимается: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети с туберкулезной интоксикацией.
- воспитанникам групп
дошкольного образования льготной категории семей, с которых родительская плата
за присмотр и уход взимается частично: семьи, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей (до 18 лет), семьи, где оба или единственный родитель
являются инвалидом 1 или 2 группы, семьи, где оба или один родитель являются
военнослужащими срочной службы, одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы),
имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, семьи, участники
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе
семьям граждан из подразделений особого риска, детям из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Семьи, оказавшиеся после
30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), это:
- семьи, где родитель(и)
(законный(е) представитель(и)) обучающегося, воспитанника уволен(ы) после 30
марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины) и признан(ы) в установленном порядке безработным(ми);
- семьи, где родитель(и)
(законный(е) представитель(и)) обучающего, воспитанника отправлен(ы) в отпуск
без сохранения среднего размера заработной платы на период особого режима
работы, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- семьи, признанные
комиссией образовательного учреждения в трудной жизненной ситуацией по другим
объективным причинам;
- дети, воспитанники
интерната.
Семьи, имеющие в течении
всего учебного года, право на получение ребенком бесплатного питания в школе
или имеющие льготы по родительской плате в детском саду, будут получать
продовольственный набор без подачи заявления, на основании поданных ранее
документов.
Для получения
продовольственного набора семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
необходимо подать в образовательное учреждение заявление по предлагаемой форме
с указанием причины попадания в трудную жизненную ситуацию (форма заявления для
школы и сада представлены на сайте).
Заявление можно подавать
лично, в электронном виде на электронный адрес школы (сада) или любым иным
способом.
Графики выдачи
продовольственных наборов в каждом образовательном учреждении опубликованы на
сайтах самих образовательных учреждений.
По всем вопросам можно
обращаться в комитет образования по телефону 8 (81371) 9-64-67.
По информации Комитета образования Гатчинского района