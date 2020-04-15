Школы и детские сады приступили к выдаче продуктовых наборов

В общеобразовательных учреждениях (школах) пайки выдаются обучающимся общеобразовательных учреждений, которые имеют право на бесплатное питание, а также школьникам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В детских садах продуктовые наборы выдаются:

- воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход с которых не взимается: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией.

- воспитанникам групп дошкольного образования льготной категории семей, с которых родительская плата за присмотр и уход взимается частично: семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (до 18 лет), семьи, где оба или единственный родитель являются инвалидом 1 или 2 группы, семьи, где оба или один родитель являются военнослужащими срочной службы, одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы), имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, семьи, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе семьям граждан из подразделений особого риска, детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Семьи, оказавшиеся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), это:

- семьи, где родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающегося, воспитанника уволен(ы) после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признан(ы) в установленном порядке безработным(ми);

- семьи, где родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающего, воспитанника отправлен(ы) в отпуск без сохранения среднего размера заработной платы на период особого режима работы, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- семьи, признанные комиссией образовательного учреждения в трудной жизненной ситуацией по другим объективным причинам;

- дети, воспитанники интерната.

Семьи, имеющие в течении всего учебного года, право на получение ребенком бесплатного питания в школе или имеющие льготы по родительской плате в детском саду, будут получать продовольственный набор без подачи заявления, на основании поданных ранее документов.

Для получения продовольственного набора семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, необходимо подать в образовательное учреждение заявление по предлагаемой форме с указанием причины попадания в трудную жизненную ситуацию (форма заявления для школы и сада представлены на сайте).

Заявление можно подавать лично, в электронном виде на электронный адрес школы (сада) или любым иным способом.

Графики выдачи продовольственных наборов в каждом образовательном учреждении опубликованы на сайтах самих образовательных учреждений.

По всем вопросам можно обращаться в комитет образования по телефону 8 (81371) 9-64-67.

По информации Комитета образования Гатчинского района