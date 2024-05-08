Геоглиф «Искра» восстановлен

«Это дань уважения нашим предкам. Нет ни одной семьи, у кого бы родственники не воевали. Очень много ребят, семей, кто потерял родственников. Причём есть семьи, где уходило по трое, по четверо мужчин на войну, и никто не вернулся. И мы должны об этом помнить, показывать собственным примером, что можно сделать, если решиться на доброе дело», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка.

«Когда происходят такие ситуации, конечно же, мы не можем остаться равнодушными. Мы сразу включились в работу, стали искать средства для того, чтобы закупить необходимое количество сосен: требовалась сосна обыкновенная с сформированной корневой системой 1-1.2 метра высотой. И хорошо, что объединив усилия, мы можем вместе сделать такое доброе дело. Этот проект стал для нас символом общественной сплоченности и ответственности перед историей и нашими героями. Спасибо всем, кто помог в восстановлении», — рассказала депутат Государственной Думы Ольга Занко.

Геоглиф создали при поддержке гранта губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В 2023 году волонтеры и активисты высадили слово «Искра» из четырехсот 1,5-метровых сосен. Памятник занял площадь в 100 на 20 м, чтобы его можно было увидеть из самолета.

В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Было принято решение восстановить мемориал. Сотни неравнодушных людей откликнулись на беду, постигшую ленинградский геоглиф. Волонтеры и экоактивисты, молодежь и руководители предприятий предложили материальную помощь, личное участие, АО«Газстройпром» приобрело саженцы сосны, АО «Птицефабрика «Северная» будет поливать всё лето молодые деревья. Организатор восстановления геоглифа — комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.

Идея региональной акции принадлежит НКО «Новые проекты». Высадка прошла в рамках международной акции «Сад памяти». Ее цель — увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда — знаменитая операция «Искра».