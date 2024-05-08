Мотопробег Великой Победы — по Дороге жизни

За последние пять лет в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 877 километров региональных трасс. Для понимания – это в шесть раз больше, чем длина всей Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Работы велись во всех уголках 47-го региона: от Бокситогорского до Кингисеппского районов.