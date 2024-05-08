Мотопробег Великой Победы — по Дороге жизни
«Мы помним»: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил мотопробег по Дороге жизни в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Рубрики: Общество
Маршрут участников мотопробега проходит по главной автостраде памяти нашей страны — Дороге жизни.
Участвуют члены мотоклуба «Дом» — байкеры везут портреты своих героев-участников сражений Великой Отечественной.
Колонна мотоциклистов стартовала от Рубежного камня во Всеволожском районе. Важнейшая остановка на пути мотоциклистов — мемориал «Синявинские высоты», где почтили память погибших в боях защитников Ленинграда.
Окончание маршрута — у музея «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь мотоциклистов встречают праздничным концертом, в котором принимают участие артисты Ленинградской области.
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