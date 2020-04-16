16 апреля – новые случаи в Гатчине

Всего
по состоянию на 16 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 330 человек,
заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены:
-
Гатчина
- Кудрово Всеволожский район
-
Янино-1Всеволожский район
-
Борисова Грива СНТ Щит Всеволожский район
-
Романовка Всеволожский район
-
Выборг
-
Гончарово Выборгский район
-
Первомайское Выборгский район
-
Рощино Выборгский район
-
Селезнево Выборгский район
-
Светогорск Выборгский район
-
Поляны Выборгский район
-
Низинское Ломоносовский район
-
Гостилицы Ломоносовский район
-
Большая Ижора Ломоносовский район
-
Мга Кировский район
-
Никольское Тосненский район
-
Лисино Тосненский район
-
Новолисино Тосненский район
-
Тарасово Тосненский район
-
Тосненский район, населенный пункт
уточняется
-
Подпорожский район, населенный пункт уточняется
-
Пикалево Бокситогорский район
-
Кикерино Волосовский район
-
Солоницы Киришский район.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 3 448 человек и на 16 апреля достигло 27 938 человек.
Выздоровело 2 304 человека, в том числе за последние сутки 318 человек.
За минувшие
сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 34 пациентов, а всего с начала
пандемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода. Больше всего умерших в
Москве — 113 человек, на втором месте Подмосковье — 33. В Санкт-Петербурге от
коронавируса скончались 7 человек.
Информация
будет дополнена в ближайшее время.