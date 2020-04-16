16 апреля – новые случаи в Гатчине

Всего по состоянию на 16 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 330 человек, заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены:

- Гатчина

- Кудрово Всеволожский район

- Янино-1Всеволожский район

- Борисова Грива СНТ Щит Всеволожский район

- Романовка Всеволожский район

- Выборг

- Гончарово Выборгский район

- Первомайское Выборгский район

- Рощино Выборгский район

- Селезнево Выборгский район

- Светогорск Выборгский район

- Поляны Выборгский район

- Низинское Ломоносовский район

- Гостилицы Ломоносовский район

- Большая Ижора Ломоносовский район

- Мга Кировский район

- Никольское Тосненский район

- Лисино Тосненский район

- Новолисино Тосненский район

- Тарасово Тосненский район

- Тосненский район, населенный пункт уточняется

- Подпорожский район, населенный пункт уточняется

- Пикалево Бокситогорский район

- Кикерино Волосовский район

- Солоницы Киришский район.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 3 448 человек и на 16 апреля достигло 27 938 человек. Выздоровело 2 304 человека, в том числе за последние сутки 318 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 34 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода. Больше всего умерших в Москве — 113 человек, на втором месте Подмосковье — 33. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 7 человек.

Информация будет дополнена в ближайшее время.