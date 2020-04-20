Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     20 Apr 2020

21 апреля с 09.00 до 17.00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ГЭС; д. Выра.

 

21 апреля с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.

 

21 апреля с 09.00 до 17.00 дважды на 40 минут

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Мута-Кюля, д. Петрово, д. Ахмузи; п. Терволово: ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная.

 

22 апреля с 09.00 до 17.00

Пудостьское СП:

д. Хюттелево.

 

22 – 24 апреля с 10.00 до 17.00

Пудостьское СП:

д. Пеушалово, д. Лайдузи.            

 

24 апреля с 10.00 до 17.00 перерывы в электроснабжении

Пудостьское СП:

п. Кобралово, ул. Центральная; д/сад № 29; школа.

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