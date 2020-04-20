Плановые отключения в Гатчинском районе

21 апреля с 09.00 до
17.00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ГЭС; д.
Выра.
21 апреля с 09.00 до
17.00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
21 апреля с 09.00 до
17.00 дважды на 40 минут
Пудостьское СП:
д. Скворицы, д.
Мута-Кюля, д. Петрово, д. Ахмузи; п. Терволово: ул. Зеленая, ул. Целинная, ул.
Полевая, ул. Инкубаторная.
22 апреля с 09.00 до
17.00
Пудостьское СП:
д. Хюттелево.
22 – 24 апреля с 10.00 до
17.00
Пудостьское СП:
д. Пеушалово, д.
Лайдузи.
24 апреля с 10.00 до
17.00 перерывы в электроснабжении
Пудостьское СП:
п. Кобралово, ул.
Центральная; д/сад № 29; школа.