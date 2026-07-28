Скоро выборы: кого выбираем

Вопрос об организации и проведении выборов стоял первым в повестке расширенного совещания в администрации Гатчинского округа. С основным докладом выступила председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского округа Ирина Смык. Она сообщила, что 22 июля завершен этап выдвижения кандидатов и списков кандидатов в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Голосование пройдет в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.

На выборах в Государственную Думу Гатчинский одномандатный избирательный округ № 113 включает Сосновоборский городской округ, Гатчинский муниципальный округ, а также Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы.

На выборах в Законодательное собрание Ленинградской области на территории Гатчинского округа образовано три одномандатных избирательного округа: Коммунарский № 18, Сиверский № 19 и Гатчинский № 20. Напомним, что в Законодательное собрание предстоит избрать 50 депутатов, в том числе 25 – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.

Избирательная комиссия Ленинградской области уже заверила партийные списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания. В их составе 453 кандидата от восьми политических партий: «Единая Россия» – 80 кандидатов, КПРФ – 63, «Новые люди» – 48, «Зеленые» – 57, «Коммунисты России» – 50, «Справедливая Россия» – 70, ЛДПР – 65 кандидатов.

По 25 одномандатным избирательным округам в целом по Ленинградской области подали заявления на выдвижение 120 кандидатов, в том числе по Коммунарскому округу № 18 – четыре кандидата, по Сиверскому № 19 – пять кандидатов, по Гатчинскому № 20 – четыре кандидата.

Срок передачи документов для регистрации кандидатов - не позднее 18 часов 8 августа. Крайний срок принятия решения о регистрации –17 августа.

Агитационный период кандидата начинается со дня представления в окружную избирательную комиссию документов и до 00 часов 18 сентября. На телевидении, в печатных и сетевых изданиях - с 22 августа и до 00 часов 18 сентября.

На территории Гатчинского округа организацией и проведением избирательных кампаний занимается территориальная избирательная комиссия и 117 постоянных участковых избирательных комиссий.

Согласовано формирование двух временных избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Это Рощинский избирательный участок № 589 в Гатчинской больнице (ул.Рощинская, 15А) и Никольский второй избирательный участок № 591 в больнице им. Кащенко (с. Никольское, ул. Меньковская, д.10).

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно лично в ТИК Гатчинского округа, через МФЦ или в электронном виде через «Госуслуги» с 3 августа по 14 сентября, а с 9 по 14 сентября — в любой участковой избирательной комиссии. Заявление вправе подать избиратели, которые в дни голосования будут находиться вне места своего жительства, но на территории избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом.

Для тех, кто по состоянию здоровья или инвалидности не может прийти на участок, будет организован прием заявлений с 10 сентября и продлится до 14.00 20 сентября (в УИК) либо до полуночи 16 сентября через портал «Госуслуги». Кроме того, члены УИК смогут посетить таких избирателей на дому по их устной или письменной просьбе.

Участники совещания обсудили вопросы организации выборов, содокладчиками выступили заместитель главы администрации Ольга Мясникова и сотрудники правоохранительных органов. Одной из центральных тем стало обеспечение безопасности.

- Мы в таких условиях выборы никогда еще не проводили. Это новые реалии. Мы должны быть ко всему готовы, - подчеркнула глава окружной администрации Людмила Нещадим. Она просила обратить внимание на состоянии зданий и помещений для проведения голосования, благоустройство прилегающей территории, доступность избирательных участков для маломобильных людей и обучение членов избирательных комиссий.

Самая актуальная информация о выборах размещена на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области.

Татьяна Можаева