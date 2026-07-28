Районы Ленобласти активно включились в регистрацию ТОС

«Сейчас в работе наших ресурсных центров — более 60 заявок на создание ТОС. Каждую из них мы обсудили на этой встрече. Видим, что жители активно объединяются в одних районах, в других — хотят увидеть позитивный опыт соседей, прежде чем решиться. Наша задача — поддержать тех, кто уже готов. Для этого мы собрали ресурсные центры: обсудили, где и как поддерживать жителей, а где — помогать выстраивать диалог с администрацией. Система работает, и мы будем её развивать», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

С марта 2026 года по поручению губернатора Александра Дрозденко в Ленинградской области создана региональная система поддержки для создания ТОС — юридических лиц. Она помогает активным жителям получить новые возможности для привлечения средств на местные проекты. Подробнее на сайте комитета.