«Лючия ди Ламмермур» в Гатчине: праздник оперы

Прекрасная музыка Гаэтано Доницетти прозвучала на сцене под открытым небом, вызвав бурю аплодисментов и крики «браво» – в Гатчине давали оперу «Лючия ди Ламмермур».

21 июля Гатчина вновь принимала международный фестиваль «Опера –всем». На один вечер дворцовая площадь превратилась в театральный зал, собрав ценителей классической музыки. Постановка – Санкт Петербургского государственного музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина, художественный руководитель театра, а также музыкальный руководитель фестиваля «Опера – всем» – Фабио Мастранджело.

Выбор площадки неслучаен: облик Гатчинского дворца, напоминающего замок, его особая атмосфера идеально перекликаются с мрачной романтикой оперы Доницетти. Как отметил сам Фабио Мастранджело, архитектура и даже погодные нюансы – неожиданная прохлада посреди июля и пасмурное небо – словно подыгрывают драматизму «Лючии ди Ламмермур», создавая эффект нашего присутствия в Шотландии начала XVIII века, где происходят драматические события.

Напомним, что в основе сюжета оперы – роман Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Либретто смещает акцент с политических интриг на личную драму: главная героиня Лючия тайно обручена с заклятым врагом своей семьи Эдгаром Рейвенсвудом, а ее брат, дабы поправить собственное положение, обманом вынуждает девушку выйти замуж за богатого лорда. Возлюбленный уличает ее в измене, происходит душераздирающая сцена, и Лючия, не выдержав потрясения, теряет рассудок, убивает своего новоиспеченного мужа и, обуреваемая ужасом, умирает. Убитый горем Эдгар сводит счеты с жизнью. Накал страстей, усиленный музыкой Доницетти и великолепной актерской работой, сделал оперу невероятно эмоционально насыщенной, заставив публику искренне сопереживать.

Заглавную партию исполнила Назия Аминева – солистка театра им. Шаляпина, давно мечтавшая воплотить образ Лючии. Эта роль считается одной из самых сложных в оперном репертуаре: стиль бельканто требует от певицы безупречного владения дыханием, филигранной техники и огромной эмоциональной отдачи. По признанию самой артистки, партия Лючии – это вызов, когда нужно быть предельно нежной в лирических эпизодах и предельно драматичной в кульминациях. И в этот вечер голос Назии Аминевой звучал божественно.

Не менее яркой получилась и партия Эдгара в исполнении солиста театра «Санкт-Петербургъ Опера» Сергея Алещенко, прекрасно звучал на дворцовом плацу симфонический оркестр театра им. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением самого Фабио Мастранджело. Режиссёрская работа Филиппа Разенкова и Юлии Гольцовой выстроила сценическое пространство так, чтобы даже на открытой площадке сохранить камерность ключевых сцен и масштаб массовых эпизодов.

Особого внимания заслуживает сам формат опен-эйр-оперы. Поставить сложное произведение с хоровыми сценами, балетом и оркестром под открытым небом – задача не из лёгких: акустика, погодные условия, взаимодействие артистов с пространством требуют особого подхода. В этот раз организаторам и артистам удалось преодолеть все сложности: звук был чистым, динамика – выверенной, а эмоции – искренними. Все происходящее на сцене транслировалось на большом экране, и зрители наблюдали коллизии крупным планом.

Для Гатчины участие в фестивале – это и традиционное культурное событие, которого каждое лето ждут жители и гости города, и возможность показать, как органично историческое наследие становится сценой для современного искусства. Зрители, посетившие спектакль, отмечали, что именно дворцовый ансамбль как естественная декорация и звучание «живой» музыки создали тот самый эффект «театра под открытым небом», когда публика непроизвольно переносится в атмосферу другой эпохи и ощущает себя частью действия.

«Лючия ди Ламмермур» – вторая по узнаваемости опера Доницетти после «Любовного напитка», и ее исполнение на фестивале подчеркивает высокий художественный уровень проекта. В репертуаре фестиваля традиционно соседствуют как популярные, так и менее известные широкой публике произведения, но именно такие «хиты» бельканто позволяют привлечь новую аудиторию и показать, что классическая опера – это не только для знатоков, но для всех, кто готов услышать разные истории, рассказанные языком музыки.

Фестиваль «Опера – всем» ежегодно представляет свои спектакли на разных площадках Петербурга и окрестностей. В программе юбилейного фестиваля – четыре спектакля. Помимо Гатчины, была задействована Соборная площадь Петропавловской крепости, где состоялось открытие фестиваля оперой Римского-Корсакова «Псковитянка», на Елагином острове перед дворцом звучала опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», и заключительным аккордом завтра станет опера Верди «Бал-маскарад» на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.

За годы своего существования фестиваль «Опера – всем» стал неизменным атрибутом летней культурной программы Северной столицы и пригородов. И каждое лето этот праздник оперы доступен широкой публике: насладиться шедеврами мировой музыкальной классики в декорациях дворцово-парковых ансамблей можно совершенно бесплатно.

Екатерина Дзюба

Фото: Санкт-Петербургский фестиваль «Опера - всем»