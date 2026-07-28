Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
29.07.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
29.07.2026 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
массив Малые Колпаны.
29.07.2026 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы часть.
29.07.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет часть.
29.07.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Вайялово,
д. Романовка,
д. Малое Верево,
д. Большое Верево.
29.07.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Выра часть.
29.07.2026 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Болотная уч-к 20; ул. Тихая д.1-14, 22, 24, 26, 29-33, 35, 36, 38; пер. Печерский д.1-9, 11-17, 19, 20, 21,22,25,26, 27,29; ул. Молодежная д.1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 33а, 34-38; пер. Тихий д.1-3; ул. Ленинградских Ополченцев д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 46, 48; ул. Солнечная д.2, 3А, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Ягодная д.7; 1-я линия д.1, 2, 3, 4, 5, 6; 2-я линия д.1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Восточная д.1-42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 86; 3-я линия д.2, 3, 4, 6, 8; 4-линия д.3, 5, 7; ул. Полевая д.1 кор.1(химлесхоз) 2, 3, 4, 6, 8, 10; ул. Новая д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24-33, 35-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 69А; ул. Грунтовая д.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Матвеева д.1/2, 2, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53Б, 55А, 59, 63, 69, 73, 75, 79, 81, 83; ул. Рубежная д.1/3, 9; пер. Светлый д.2, 3, 5, 9, 11; ул. Озерная д.2, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 40, 42; ул. Ополченцев д.2А, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 113, 121; ул. Уральская д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 15, 16, 18, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 28-32, 34, 35, 36, 42, 45, 47, 51, 53, 55, д.3 кад.204; ул. Крайняя д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15; пер. Восточный д.1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Железнодорожная д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18; ул. Ломоносова, д.,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, вышка связи; пер. Деповский д.4, 5, 6, 7, 8, 11, 13; ул. Можайская д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32; пер. Паровозный д.1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12; пер. Ключевой д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.