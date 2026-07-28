Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 июля

На прошлой неделе «Особые ребята» Гатчины ушли в отпуск до 17 августа, чтобы отдохнуть и набраться сил. Ещё один плодотворный год жизни воспитанников «дневной группы» АНО «Особые ребята» пролетел как миг. А столько было событий, новых ярких впечатлений и эмоций!