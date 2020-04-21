С бережного обращения к животным начинается здоровое общество

Ольга Фаттуш, зоозащитник, член комиссии по защите животных при комитете по ЖКХ Ленинградской области, рассчитывает, что благодаря принятию поправок в Конституцию в России, наконец, появится уполномоченный по правам животных, заработают специализированные подразделения полиции, среди российской молодежи будет воспитываться ответственное отношение к домашним любимцам.

- 12 лет мы, зоозащитники, добивались принятия федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», - говорит Ольга Фаттуш. - С 1 января 2020 года он вступил в силу, но, к сожалению, туда не вошли несколько очень важных пунктов. Например, о защите безнадзорных и диких животных. Нам еще предстоит законодательно закрепить такие понятия, как право на жизнь для животных, предоставление для них защиты.