С бережного обращения к животным начинается здоровое общество

Ольга
Фаттуш, зоозащитник, член комиссии по защите животных при комитете по ЖКХ
Ленинградской области, рассчитывает, что благодаря
принятию поправок в Конституцию в России, наконец, появится уполномоченный по
правам животных, заработают специализированные подразделения полиции, среди
российской молодежи будет воспитываться ответственное отношение к домашним
любимцам.
- 12
лет мы, зоозащитники, добивались принятия федерального закона № 498 «Об
ответственном обращении с животными», - говорит Ольга Фаттуш. - С 1 января 2020
года он вступил в силу, но, к сожалению, туда не вошли несколько очень важных
пунктов. Например, о защите безнадзорных и диких животных. Нам еще предстоит
законодательно закрепить такие понятия, как право на жизнь для животных,
предоставление для них защиты.