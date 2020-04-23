Таицкому школьнику нужен миллион!

Мы рассказывали об Артеме
Самуйлове на страницах «Гатчинской правды» в декабре 2018 года. Артем живет в
поселке Тайцы вместе со своей семьей, учится в Таицкой школе и любит точные
науки. От обычных сверстников его отличает лишь наличие «хрустальной болезни»
или повышенной ломкости костей, которая вносит в его жизнь определенные
коррективы. Благодаря проекту «Мечтай со мной» президент России Владимир Путин
исполнил заветное желание Артема - увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего
полета.
Глава государства лично
отвез Артема, его отца и брата к вертолетной площадке на территории
Константиновского дворца, где их ждал президентский вертолет МИ-8. Они долго
кружили над Северной столицей, а вечером того же дня Владимир Путин позвонил
Артему и узнал, понравилось ли ему путешествие.
После такого приключения
Артем решил, что в жизни нет ничего невозможного. Его новая цель – стать
узнаваемым блогером и собрать миллион подписчиков.
Сегодня, когда все
школьники переведены на дистанционное обучение, Артем не теряет времени даром и
после выполнения домашнего задания вещает на своем канале в интернете о том,
как с пользой провести досуг, какими приложениями можно пользоваться и для
чего, тестирует новую технику и рассказывает о своей семье.
Сегодня у Артема 3,9
тысяч подписчиков. В наших с вами силах вывести Артема в топ блогеров
популярнейшей видео площадки. Для этого необходимо подписать на Артема
Самуйлова на Youtube, а заодно и узнать из его видеороликов что-то полезное для
себя.