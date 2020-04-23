Таицкому школьнику нужен миллион!

Мы рассказывали об Артеме Самуйлове на страницах «Гатчинской правды» в декабре 2018 года. Артем живет в поселке Тайцы вместе со своей семьей, учится в Таицкой школе и любит точные науки. От обычных сверстников его отличает лишь наличие «хрустальной болезни» или повышенной ломкости костей, которая вносит в его жизнь определенные коррективы. Благодаря проекту «Мечтай со мной» президент России Владимир Путин исполнил заветное желание Артема - увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

Глава государства лично отвез Артема, его отца и брата к вертолетной площадке на территории Константиновского дворца, где их ждал президентский вертолет МИ-8. Они долго кружили над Северной столицей, а вечером того же дня Владимир Путин позвонил Артему и узнал, понравилось ли ему путешествие.

После такого приключения Артем решил, что в жизни нет ничего невозможного. Его новая цель – стать узнаваемым блогером и собрать миллион подписчиков.

Сегодня, когда все школьники переведены на дистанционное обучение, Артем не теряет времени даром и после выполнения домашнего задания вещает на своем канале в интернете о том, как с пользой провести досуг, какими приложениями можно пользоваться и для чего, тестирует новую технику и рассказывает о своей семье.

Сегодня у Артема 3,9 тысяч подписчиков. В наших с вами силах вывести Артема в топ блогеров популярнейшей видео площадки. Для этого необходимо подписать на Артема Самуйлова на Youtube, а заодно и узнать из его видеороликов что-то полезное для себя.