Арт-проект «Рио-Рита – радость Победы» — онлайн

Арт-проект «Рио-Рита – радость Победы» — онлайн

Сегодня, 9 мая, в 18.00 традиционная реконструкция городской атмосферы по-бедного мая 1945 года в Таврическом саду будет доступна на сайте риорита.рф и социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и You Tube.

Рубрики : 75 лет Победы     09 May 2020

На протяжении трех часов все желающие смогут насладиться живой музыкой в исполнении группы «Ленинградский патефон», яркими музыкальными поздравлениями от оркестровых служб военных округов нашей страны, видео-поздравлениями от городов-участников проекта, тематическими сюжетами и историческим экскурсом по 40-м годам, а также интервью с гостями – музыкантами, историками, коллекционерами и экспертами.

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