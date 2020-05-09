Арт-проект «Рио-Рита – радость Победы» — онлайн

На протяжении трех часов
все желающие смогут насладиться живой музыкой в исполнении группы
«Ленинградский патефон», яркими музыкальными поздравлениями от оркестровых
служб военных округов нашей страны, видео-поздравлениями от городов-участников
проекта, тематическими сюжетами и историческим экскурсом по 40-м годам, а также
интервью с гостями – музыкантами, историками, коллекционерами и экспертами.
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