Проверка боем

Большинство
медиков – добровольцы, которые сами изъявили желание работать в данном
стационаре. Две недели они провели в больнице без права выхода. Часть команды
осталась работать на следующую смену, часть отправилась на положенный карантин.
А это значит, что у сотрудников появилось время и возможность немного
рассказать о своей работе в закрытых условиях. Своими впечатлениями об этом
поделилась медик с 26-летним стажем Светлана Крицкая.
Закончив
Калмыцкое медицинское училище им. Тамары Хохлыновой, в 1994 году Светлана
Васильевна пришла на работу еще в Рождественскую участковую больницу, палатной
медсестрой. С 2005 там же работала акушеркой, с 2010 - старшей медицинской
сестрой. С 2017 года она работает старшей медсестрой стационара Сиверской больницы.
Светлана Крицкая - одна из «первой смены», работавшей в перепрофилированном
стационаре Сиверской районной больницы. И после карантина она готова вернуться
туда снова.
-
Уже вне работы вспоминая две недели, проведенные в Сиверской, какие мысли,
эмоции, переживания у Вас возникают?
-
Я постоянно думаю о тех, кто сейчас работают в Сиверской. Как они, тяжело ли им
там, справляются ли?..
-
В стационар в Сиверскую приглашали добровольцев. Как быстро Вы приняли для себя
решение пойти туда и что было основной причиной для именно такого решения?
-
Знаете, как иногда говорят: «Кто, если не мы?» Сиверская больница – моя родная,
здесь мое рабочее место. Момент раздумий был, но недолгий, решение я приняла
довольно быстро. И коллеги из Гатчины меня и других добровольцев поддержали.
-
Как отнеслась к Вашему решению семья?
-
Конечно, разногласия, споры, конфликты были. Но близких удалось убедить. Работа
в перепрофилированном стационаре – прежде всего, большой опыт, который можно
получить только там. Это было главным аргументом «за». И я смогла доказать
своей семье, что мне это нужно. Работа без права вернуться домой – это тоже
опыт. И я убедила своих близких, что так будет и им безопасней, и мне
спокойней.
-
Как Вы представляли себе работу в этом стационаре и какой она оказалась на
самом деле? Совпали ли представления и реальность?
-
Прежде чем зайти в стационар на смену, мы все прошли подготовку. Читали много
медицинской литературы, смотрели обучающие видеоматериалы, были дискуссии,
обсуждения. Поэтому мы представляли, что нам предстоит, к работе такой были
готовы и особо нового для нас ничего не было.
-
В чем заключалась именно Ваша работа?
-
Сестринская работа – это, прежде всего, выполнение назначений врача:
капельницы, уколы, анализы и т.д., наблюдение за пациентами. Реанимационные
сестры также выполняли врачебные назначения и вели мониторинг. То есть мы
занимались своей привычной работой, просто несколько в необычных условиях.
-
Как строился Ваш день?
-
В команде, которая работала на конкретном отделении, четко распределялось
количество рабочих часов и отдыха. Смена – 8 часов, на сон тоже 8 часов.
Отделение, где есть риск заражения – «красная», или «грязная зона». Перед
выходом туда – в специальном помещении, «шлюзе» - обязательная экипировка в
защитный костюм, перчатки, очки и т.д. Работали во всем этом до конца смены, не
выходя в так называемую «чистую зону». После работы – как обычно, отдых.
-
Было ли ощущение оторванности от остального мира? Держали ли связь с родными?
Как?
-
Ощущение оторванности было, и колоссальное. Мы же все привыкли с работы
возвращаться домой, зная, что нас там ждут, и можно посидеть на кухне, попить
чаю, поговорить с родными. А тут с родными общались только по телефону, и то не
каждый день. Надо отдать должное – работал WI-FI, и мы не были полностью
изолированы от мира.
-
Что можете сказать об условиях проживания? Чем занимались в свободное время,
если оно было?
-
Жили мы в здании Сиверской поликлиники, кабинеты которой переоборудовали для
размещения сотрудников. Ни книг, ни ТВ у нас не было, но мы о них не
вспоминали. Первую неделю, когда было самое напряженное состояние, после смены
всем нужны были только душ и отдых. На второй неделе уже повеселели, было
какое-то общение между собой. Кормили нас хорошо, но завтраки, обеды и ужины
были после работы. Работа подразумевала безотлучное нахождение на отделении в
течение 8 часов, выходить можно было только по окончании смены.
-
Что для Вас оказалось самым сложным в работе в таких условиях?
-
Извиняюсь за откровенность, но самым сложным моментом в работе оказался туалет.
По 8 часов без еды и питья не очень комфортно было первые 2-3 дня, потом мы
понемногу привыкли и вошли в русло. А вот с туалетом привыкнуть было сложнее.
-
Насколько тяжело было постоянно находиться в защитном костюме?
-
Нам повезло с погодой – на улице в начале апреля было прохладно, и за счет
этого находиться в защитных костюмах было терпимее. Поэтому лично я дискомфорта
не ощущала. А вот защитные очки запотевали, и это мешало в работе, особенно,
когда нужно было делать внутривенные инъекции.
-
А как воспринимали костюм пациенты?
-
Поначалу, если можно так выразиться, пациенты от нашего вида шарахались.
Конечно, такой вид медработника вызывал у них удивление и непонимание, но со
временем они и привыкли, и даже нас жалели, говорили: «Бедненькие девчонки, как
же вы весь день в таких костюмах?».
-
Страшно ли было заразиться?
-
Конечно, страшно. И это нормальная человеческая реакция. В «грязной зоне» было
постоянное напряжение. И иногда очень хотелось снять те же мешающие очки,
например, но страх заражения удерживал от таких порывов.
-
Как пациенты относились к докторам?
-
А пациенты из-за одинаковых защитных костюмов редко понимали, кто перед ним -
врач или медсестра! Поначалу к нам относились настороженно, а когда уже смена
подходила к концу - были теплые слова и хорошие пожелания в наш адрес.
-
Открылись ли для Вас как-то по-новому ваши коллеги, с которыми Вы жили и
работали эти 14 дней?
-
Я ни о чем не жалею и считаю, что мне повезло. У нас собралась сплоченная
команда – и в плане профессионализма, и в плане человеческих качеств. Мы
замечательно сошлись с коллегами из Гатчины, помогали друг другу в любом
вопросе и, конечно, поддерживали морально: где-то успокаивали, где-то шутили.
Это, знаете, такая «проверка боем», когда всё и все на виду.
-
Сейчас заступила на работу вторая смена. Потом будет третья. Пойдете?
-
Если этой же командой – я готова идти и 3-й, и 4-й раз!
-
Хотите что-то сказать своим коллегам - тем, кто сейчас работает в Сиверской и
тем, кто не работал там, кто не собирается и тем, кто, может быть, хочет, но
пока сомневается? Может быть, хотите что-то сказать жителям нашего города и
района?
-
Я хочу пожелать всем - и медикам, и не медикам - терпения, взаимовыручки и
поддержки друг друга. А еще – уважения. Простая фраза «Давайте беречь друг
друга» для меня теперь звучит особенно…
Беседовала Елена
Карлаш