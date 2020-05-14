Интим не предлагать

67-летняя Тамара С. и ее 70-летний бойфренд по имени Владимир состояли в связи два десятка лет. Она – вдова, он тоже одинок, дети взрослые, живут своей жизнью отдельно. По словам очевидцев, в последнее десятилетие связь между пенсионерами активизировалась: она заходила помочь ему по хозяйству, пообщаться, изредка – примерно раз в месяц – дело доходило до интимной жизни. Что-то вроде гостевого брака, как модно.

…2-го февраля утром Владимир созвонился с сыном, пожаловался на самочувствие после вчерашних возлияний. Говорил, что будет отдыхать. По словам родственников, выпивал пенсионер умеренно – раза два в месяц. У него стоял кардиостимулятор, и за своим здоровьем он следил, иногда принимал таблетки от гипертонии. А в тот же день, в три часа дня, сыну поступил звонок с мобильного отца – звонила женщина. Она представилась Тамарой – той самой многолетней подругой. Тамара сообщила: «Похоже, твой отец умер». Сын набрал «112», и как только вызов был принят, поехал в квартиру к отцу на Аэродром.

Дверь ему открыла Тамара. Отец лежал на диване, до пояса накрытый одеялом. Он уже не дышал, губы посинели, пульс не прощупывался. Тамара рассказала, что произошло. Якобы Владимир начал задыхаться, она стала переворачивать его на бок – и поняла, что он не дышит. Сын отправил ее домой, а сам дождался медиков и полицию. Видимых повреждений на теле сначала не заметили, и только в морге установили, что причиной смерти мужчины послужила асфиксия.

Согласно выводам судмедэксперта, погибший получил закрытую тупую травму шеи, множественные кровоизлияния, причинившие тяжкий вред здоровью. Смерть наступила на месте происшествия от умышленно причиненной травмы шеи, осложнившейся развитием механической асфиксии. По факту убийства следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело.

Тамару С. вызвали на допрос. Изначально она изъявила желание сделать чистосердечное признание. Когда Владимир стал принуждать ее вступить с ним в половую связь против воли, она перевернула его на живот – лицом в подушку, легла сверху и со злости держала его за шею, не отпуская, около двух минут. Потом почувствовала, что что-то не так: перевернула мужчину обратно на спину, но он уже не дышал. Тогда она позвонила его сыну, чтоб вызвал «скорую». В содеянном гражданка С. искренне раскаялась.

Эти же слова она подтвердила и на допросе в качестве обвиняемой. А потом – после смены адвоката – скорректировала свои показания.

…На протяжении последних двадцати лет она поддерживала с Владимиром отношения. Примерно два-три раза в месяц она приезжала к нему на Аэродром, проверяла его, помогала по хозяйству. Выпивали они вместе только по праздникам и в умеренных количествах. По словам Тамары, сам он спиртное употреблял часто, при наличии собутыльников мог пить, не переставая, два дня подряд.

Вот и в тот день она позвонила ему и поняла, что пил он несколько дней. Владимир пожаловался ей на плохое самочувствие и попросил приехать. Она собралась и на ближайшем автобусе 22-го маршрута прибыла к нему на Аэродром. Владимир занимался уборкой квартиры, но при появлении Тамары сразу же отставил пылесос и повел ее в комнату, к постели. Он настаивал на физической близости, но женщина отказалась, опасаясь за его самочувствие после пьянки – дескать, он сам признался, что пил три дня. Она говорила, что он плохо выглядит, что алкоголь, «виагра» и секс плохо сочетаются. Разговор шел на повышенных тонах.

Во время допроса Тамара утверждала, что у ее любовника было больное сердце. От физической нагрузки в постели ему часто становилось плохо, он терял сознание на несколько секунд. Тогда она приводила его в чувство нашатырем, который специально носила с собой. В общем, в тот день связываться с ним она не хотела – опасалась за его здоровье. Но мужчина был непреклонен, и между ними завязалось что-то вроде потасовки. Он ее тащил к себе, она упиралась, вырывалась, лицо у него покраснело, а это – плохой признак. В какой-то момент, Тамара дернула его за руку и перевернула на живот, лицом в подушку. Она прижала его к постели, надавив на спину, и продержала так секунд 30-40. Владимир затих, она его отпустила, а он продолжал дальше лежать лицом вниз, не двигаясь. Она окликнула его – тишина. Перевернула на спину, стала хлопать ладонями по щекам, тереть виски, давала нюхать нашатырь, чтобы привести в чувство. Мужчина был без сознания. По словам Тамары, она действовала, как обычно в таких случаях, но последний в сознание не приходил. Тогда она позвонила его сыну.

В очередной раз допрошенная в качестве обвиняемой, гражданка С. не признала полностью своей вины в предъявленном обвинении по статье 105 УК РФ: никаких неприязненных отношений у нее к погибшему не возникало, и никакой шеи она рукой не удерживала. Считает, что Владимир, когда перевернулся на живот, просто потерял сознание – сам уткнулся лицом в подушку и задохнулся. Она этого не желала и не предполагала. По словам женщины, он был намного сильнее ее физически, и ей вряд ли удалось бы с ним так легко справиться, если бы он был в сознании. Телесные повреждения, установленные судебно-медицинской экспертизой, – просто кровоизлияния из-за полопавшихся сосудов.

На допросе Тамара говорила, что тяжело переживает утрату и находится в большом стрессе от произошедшего. По ее словам, она ждала, что Владимир придет в себя, и до последнего была уверена, что это сердечный приступ. Свои противоречивые показания она объясняет тем, что сразу после случившегося находилась в шоковом состоянии. Потом, придя в себя, она точнее восстановила все события в памяти…

Однако следствие пришло к другим выводам. При проверке первоначальных показаний на месте с участием подозреваемой было установлено, в какой позе находился погибший на диване. Тамара сама показала, как схватила его за руку, перевернула на живот и удерживала в этом положении, лицом в подушку, сдавливая шею и налегая на него сверху всем корпусом. Это длилось на протяжении нескольких минут. После чего, поняв, что противник никакой жизненной активности не проявляет, женщина перевернула его обратно на спину.

Гражданке С., 1953 года рождения, пенсионерке, вдове со средним специальным образованием, ранее не судимой, предъявили обвинение в умышленном причинении смерти другому человеку. По данным следствия, в ходе ссоры с убитым, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, Тамара С. схватила лежащего на спине мужчину за руку и с силой дернула, отчего тот резко перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. А злоумышленница прижала его своим телом к кровати, схватив одной рукой за плечо, а другой с силой удерживая за шею, препятствуя попаданию воздуха в легкие потерпевшего с целью его удушения. Таким образом, убитому было нанесено не менее трех травматических воздействий, приведших к смерти.

По версии следствия, в своих показаниях гражданка С. противоречит самой себе. При этом сведения, изложенные на первоначальном этапе расследования, дополняют друг друга и подтверждаются судебно-медицинской экспертизой. Это позволяет утверждать, что преступление совершено умышленно, а не по неосторожности.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, Тамара С. никаким психическим расстройством не страдает, как не страдала и в момент инкриминируемого ей деяния. Суд отклонил ходатайство следствия о помещении обвиняемой под домашний арест – в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве смягчающих обстоятельств учитывается первоначальное чистосердечное признание. Отягчающих обстоятельств следствие не усмотрело. Дело в отношении гражданки С. было окончено производством и в середине апреля направлено в суд. Суд и решит участь «леди Макбет Гатчинского уезда».

По информации старшего следователя следственного отдела по г. Гатчине Л.Ю. Лунёвой