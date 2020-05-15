Директор Межрегиональной
общественной организации «Центр поддержки общественных инициатив» Алексей
Кравченко отметил, что это обращение президента вдохновило социально ориентированные
некоммерческие организации региона.
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Введенные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции повлияли не
только на работу предприятий малого и среднего бизнеса, но и на деятельность некоммерческих
организаций. При этом сотрудники НКО продолжают свою ежедневную работу, понимая
всю ответственность за взятые на себя обязательства. Поэтому внимание
государства к проблемам, с которыми столкнулись НКО, крайне важно и
своевременно.
Отмена
налоговых выплат и страховых взносов (кроме
НДС) за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших
отраслей и социально ориентированных НКО усилит введенную ранее отсрочку по
выплатам и поможет организациям остаться на плаву, чтобы продолжать выполнять
свою работу, сохранить рабочие места и стабильность в этом секторе.
Многие
социально ориентированные некоммерческие организации сейчас активно помогают
нуждающимся, решают проблемы самых разных групп населения. И делают это не ради
благодарности или материального вознаграждения, а по зову сердца.