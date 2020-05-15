Директор Межрегиональной общественной организации «Центр поддержки общественных инициатив» Алексей Кравченко отметил, что это обращение президента вдохновило социально ориентированные некоммерческие организации региона.

- Введенные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции повлияли не только на работу предприятий малого и среднего бизнеса, но и на деятельность некоммерческих организаций. При этом сотрудники НКО продолжают свою ежедневную работу, понимая всю ответственность за взятые на себя обязательства. Поэтому внимание государства к проблемам, с которыми столкнулись НКО, крайне важно и своевременно.

Отмена налоговых выплат и страховых взносов (кроме НДС) за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО усилит введенную ранее отсрочку по выплатам и поможет организациям остаться на плаву, чтобы продолжать выполнять свою работу, сохранить рабочие места и стабильность в этом секторе.

Многие социально ориентированные некоммерческие организации сейчас активно помогают нуждающимся, решают проблемы самых разных групп населения. И делают это не ради благодарности или материального вознаграждения, а по зову сердца.