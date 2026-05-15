«Гатчинская правда» – это школа журналистики

Когда я впервые решила написать статью в «Гатчинскую правду», сердце билось быстрее обычного. Мне казалось, что вот он, мой шанс продолжить студенческие опусы в «серьезной газете» в рассказах о людях и событиях, размышлениях о чем-то важном для меня и жителей города.

Я выбрала простую, но, как мне казалось, интересную тему: поделиться радостью, которую испытывают дети во время школьных каникул от совместного катания на коньках с классным руководителем и родителями на стадионе «Спартак». Зима, лед, солнце, смех от падений учителя, который впервые встал на коньки, его совершенно бесполезное обучение – разве это не то, что делает наш город родным и живым?

Принесла материал в редакцию с надеждой. Красивая седовласая женщина с интересом расспрашивала меня о работе в школе, интересах, планах на будущее. Прочитала статью, а потом очень корректно объяснила, что газета – орган совета депутатов, администрации города и комитета коммунистической партии. Моя статья интересная, но малозначимая, событие – малоинтересно для широкой аудитории. Сначала было немного обидно. Казалось, что мои старания не оценили, что история, полная искренних эмоций, никому не нужна. Но потом пришел анализ: а почему так произошло? И поняла несколько важных вещей.

Во-первых, журналистика – это не только про эмоции, но и про актуальность. Чтобы материал попал в газету, он должен отвечать на запросы читателей, затрагивать темы, которые волнуют многих. Катание на коньках – прекрасно, но если это не часть большого городского мероприятия, не открытие новой площадки, не история преодоления, то для газеты это, скорее, частный случай.

Во-вторых, важно уметь видеть за частным – общее. Вместо «пятиклассники на стадионе» можно было попробовать раскрыть темы зимнего досуга в Гатчине или вовлечение семьи в активный отдых. Тогда история стала бы полезнее и интереснее.

В-третьих, редакция – это команда профессионалов, которая видит картину целиком. Они отбирают материалы так, чтобы газета была разнообразной, полезной и увлекательной. Отказ – не приговор, а обратная связь, шанс стать лучше.

И знаете что? Я благодарна «Гатчинской правде» за этот урок. Он научил меня анализировать тему перед тем, как писать; формулировать идею так, чтобы она находила отклик у читателей; воспринимать критику не как поражение, а как ступеньку к росту.

Сейчас я пишу другие материалы. И каждый раз вспоминаю тот первый опыт: он стал отправной точкой. «Гатчинская правда» не просто не взяла статью – она подтолкнула меня к тому, чтобы писать осмысленнее, глубже, внимательнее к жизни вокруг. Возможно, когда-нибудь я вернусь к теме катания на коньках – но уже иначе. Расскажу про историю городского катка, про тренеров, которые учили и учат детей, про традиции зимних праздников в Гатчине. И тогда, надеюсь, эта история найдет свое место на страницах любимой газеты. Потому что «Гатчинская правда» – это не просто издание. Для меня это школа журналистики.

В редакции «Гатчинской правды» работают люди, влюбленные в свое дело. Они умеют увидеть необычное в привычном, услышать то, что остается за кадром,

и рассказать об этом так, чтобы читатель почувствовал: это важно.

Журналисты, редакторы, корректоры, фотографы – каждый из них вкладывает частицу души

в газету, делая ее частью Гатчины. Их профессионализм и теплота создают ту самую атмосферу доверия, за которую читатели

и любят «Гатчинскую правду».

Дорогая «Гатчинская правда»! Сердечно поздравляем вас с 95-летием!

Татьяна Алексеева, инструктор по физической культуре детского сада № 18, тренер Гатчинской детской спортшколы № 1