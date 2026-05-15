Ленобласть рассматривает новые технологии переработки отходов

«Провел встречу с представителем компании «ЭкоСити». Обсуждали возможность строительства в Ленинградской области завода замкнутого производства — «под ноль». «Под ноль» потому, что в переработку идут не только ТКО, но и другие, которые не все берут: шины, дерево, строительные отходы. Всё перерабатывается. После глубокой сортировки и переработки в захоронение ничего не идет. Карты под хвосты не нужны. Всё, что остаётся, идёт на производство электроэнергии и тепла», — рассказал Александр Дрозденко.



Глава региона дал поручение — изучить опыт компании, рассмотреть возможность строительства с региональным оператором, при поддержке администрации области, такого завода мощностью 200–250 тысяч тонн отходов в год.