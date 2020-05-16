Войди в историю, не выходя из дома!

Цель проекта – сохранить память об уникальном опыте, который мы переживаем прямо сейчас, рассказать Историю самоизоляции, собрав личные истории отдельных людей.

Осенью 2020 года на одной из площадок Музейного агентства Ленинградской области состоится выставка – арт-инсталляция «Антология самоизоляции», которая представит картину пережитого периода через призму восприятия каждого из нас.

На протяжении сегодняшнего вечера, каждые полчаса на страницах групп Музейного агентства в социальных сетях https://web.facebook.com/Muz.Agency.LO/ и https://vk.com/mus_agencylo и на сайте проекта http://museumathome.ru своими историями будут делиться самоизолянты, чья профессиональная деятельность связана с Ленинградской областью. Они расскажут о том, что нового принес в их жизни этот период и почему так важно сохранить память о нем.

Своим опытом поделятся писатель Евгений Водолазкин и заведующая Ивангородким музеем Ирина Миронова, главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков и директор Выборгского объединенного музея-заповедника Валентин Белоусов, художник Петр Белый и художественный руководитель драматического театра «На Литейном» Сергей Морозов и многие другие.

Первое видеообращение прозвучит от организаторов проекта.

Зайдите на сайт проекта http://museumathome.ru, оставьте свои фотографии, видео, предметы, связанные с самоизоляцией, создайте вместе с нами виртуальный музей самоизоляции!



