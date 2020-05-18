В Суйде отметили День памяти Абрама Ганнибала

Многие
воспринимают А.П. Ганнибала всего лишь как предка великого А.С. Пушкина, но он
был одним из самых образованных людей своего времени.
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Каждый год 14 мая мы отмечаем День памяти А.П. Ганнибала на территории его
бывшего родового имения в Суйде. Это был великий человек, и мы бережно храним
память о нем, – отметил глава администрации Кобринского поселения Вячеслав
Федорченко.
В
мероприятии также приняли участие председатель комитета по культуре и туризму
Гатчинского района Наталья Куделя, ее заместитель Мария Титова, директор Центра
культуры Кобринского поселения Екатерина Серебренникова и сотрудники
администрации. Они возложили цветы на могилу Ганнибала. Библиотекарь Елена
Аносова рассказала о жизни Абрама Петровича, настоятель Суйдинской церкви
Воскресения Христова отец Сергий отслужил молебен.
Накануне
Дня памяти Абрама Ганнибала сотрудники администрации и Центра культуры
Кобринского поселения провели субботник у памятного места - привели его в
порядок.