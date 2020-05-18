В Суйде отметили День памяти Абрама Ганнибала

Многие воспринимают А.П. Ганнибала всего лишь как предка великого А.С. Пушкина, но он был одним из самых образованных людей своего времени.

- Каждый год 14 мая мы отмечаем День памяти А.П. Ганнибала на территории его бывшего родового имения в Суйде. Это был великий человек, и мы бережно храним память о нем, – отметил глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко.

В мероприятии также приняли участие председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Наталья Куделя, ее заместитель Мария Титова, директор Центра культуры Кобринского поселения Екатерина Серебренникова и сотрудники администрации. Они возложили цветы на могилу Ганнибала. Библиотекарь Елена Аносова рассказала о жизни Абрама Петровича, настоятель Суйдинской церкви Воскресения Христова отец Сергий отслужил молебен.

Накануне Дня памяти Абрама Ганнибала сотрудники администрации и Центра культуры Кобринского поселения провели субботник у памятного места - привели его в порядок.



