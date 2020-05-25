48 новых гектаров леса

Посадки леса прошли во
всех 19 лесничествах региона. Губернатор Ленинградской области поработал в
Ореховском участковом лесничестве, Куйвозовского сельского поселения
Всеволожского района.
«По итогам 2019 года
Ленинградская область занимает первое место в Российской Федерации по качеству
управления лесами и входит в тройку лидеров по объемам посадки леса. Мы
выращиваем уникальные саженцы с закрытой корневой системой, приживаемость
которых в наших северных климатических условиях — 92-95%, — отметил Александр
Дрозденко. — Ленинградская область находится в зоне активного экономического
роста: строительство современных автомобильных и железных дорог, газо- и
нефтепроводов, портовых комплексов, к сожалению, связано с вырубкой леса.
Задача власти — найти баланс между развитием экономики и сохранением экологии.
Поэтому лесовосстановление — одна из основных целей и для наших лесничеств, и
для арендаторов леса. Вторая цель — ликвидация несанкционированных свалок.
Очень важно, чтобы мы с вами не только восстанавливали лес, берегли его от
пожаров, но и боролись за его чистоту, не мусорили в лесу. В этом году, как
только позволят эпидемиологические условия, мы проведем несколько больших акций
с участием волонтеров и арендаторов: будем чистить лес».
Глава региона
поблагодарил всех добровольцев, которые приняли участие в акции: «Искренне
благодарен тем, кто сажает лес, это — дело благородное. К тому же эта работа
заряжает хорошей, позитивной энергией».
Всероссийский день
посадки леса проводится в десятый раз. В этом году мероприятия проходят с
соблюдением всех требований, связанных с коронавирусной эпидемией. Число
добровольных помощников ограничено, акция проводится без участия людей старшего
поколения, студентов и школьников.