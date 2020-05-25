48 новых гектаров леса

Посадки леса прошли во всех 19 лесничествах региона. Губернатор Ленинградской области поработал в Ореховском участковом лесничестве, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района.

«По итогам 2019 года Ленинградская область занимает первое место в Российской Федерации по качеству управления лесами и входит в тройку лидеров по объемам посадки леса. Мы выращиваем уникальные саженцы с закрытой корневой системой, приживаемость которых в наших северных климатических условиях — 92-95%, — отметил Александр Дрозденко. — Ленинградская область находится в зоне активного экономического роста: строительство современных автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, портовых комплексов, к сожалению, связано с вырубкой леса. Задача власти — найти баланс между развитием экономики и сохранением экологии. Поэтому лесовосстановление — одна из основных целей и для наших лесничеств, и для арендаторов леса. Вторая цель — ликвидация несанкционированных свалок. Очень важно, чтобы мы с вами не только восстанавливали лес, берегли его от пожаров, но и боролись за его чистоту, не мусорили в лесу. В этом году, как только позволят эпидемиологические условия, мы проведем несколько больших акций с участием волонтеров и арендаторов: будем чистить лес».

Глава региона поблагодарил всех добровольцев, которые приняли участие в акции: «Искренне благодарен тем, кто сажает лес, это — дело благородное. К тому же эта работа заряжает хорошей, позитивной энергией».

Всероссийский день посадки леса проводится в десятый раз. В этом году мероприятия проходят с соблюдением всех требований, связанных с коронавирусной эпидемией. Число добровольных помощников ограничено, акция проводится без участия людей старшего поколения, студентов и школьников.