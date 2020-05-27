Ленинградская область завершила сев зерновых культур

Это
даст возможность заготовить больше кормов для животноводческих хозяйств и
снизить себестоимость производства молока и мяса.
С
начала года в рамках оказания государственной поддержки сельхозпредприятиям
направлено 2,5 млрд рублей субсидий, из них непосредственно на
агротехнологические работы — порядка 600 тысяч рублей.
В
настоящий момент в хозяйствах региона завершается посадка картофеля и овощей
(выполнено 60% работ) и сев кормовых культур — многолетних и однолетних трав.
На
2020 год перед сельхозпредприятиями региона стоят задачи произвести 134,3 тыс.
тонн зерновых культур, 72,4 тыс. тонн овощей, 67,2 тыс. тонн картофеля, заготовить
кормов в объеме 32,2 ц кормовых единиц на одну условную голову.
Также
запланировано поставить на кадастровый учет 4 тыс. га сельхозземель, вести в
оборот 2 тыс. га, общая посевная площадь должна составить 228 тыс. га.
Объем
финансирования агропромышленной отрасли на 2020 год по плану — 7,2 млрд рублей.