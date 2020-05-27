Ленинградская область завершила сев зерновых культур

Ленинградская область завершила сев зерновых культур

В 2020 году площадь под весенний сев пшеницы, ячменя, овса увеличена почти на 2,5 тысячи гектаров до 33 тыс. га.

Рубрики : Сельское хозяйство     27 May 2020

Это даст возможность заготовить больше кормов для животноводческих хозяйств и снизить себестоимость производства молока и мяса.

С начала года в рамках оказания государственной поддержки сельхозпредприятиям направлено 2,5 млрд рублей субсидий, из них непосредственно на агротехнологические работы — порядка 600 тысяч рублей.

В настоящий момент в хозяйствах региона завершается посадка картофеля и овощей (выполнено 60% работ) и сев кормовых культур — многолетних и однолетних трав.

На 2020 год перед сельхозпредприятиями региона стоят задачи произвести 134,3 тыс. тонн зерновых культур, 72,4 тыс. тонн овощей, 67,2 тыс. тонн картофеля, заготовить кормов в объеме 32,2 ц кормовых единиц на одну условную голову.

Также запланировано поставить на кадастровый учет 4 тыс. га сельхозземель, вести в оборот 2 тыс. га, общая посевная площадь должна составить 228 тыс. га.

Объем финансирования агропромышленной отрасли на 2020 год по плану — 7,2 млрд рублей.

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