В лесах Ленобласти объявлен пожароопасный сезон

С 26 апреля и до особого распоряжения на круглосуточный режим дежурства переводится региональный пункт диспетчерского управления охраны лесов «Ленобллес».

В распоряжении регионального пункта находится система мониторинга и тушения лесных пожаров, в которую входят 147 видеокамер раннего обнаружения огня и 71 пожарно-химическая станция ЛОГКУ «Ленобллес».

В случае обнаружения огня – звонить по телефону регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111 или телефону единой федеральной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Благодаря комплексной работе региона по защите лесов от огня, в 2023 году Ленинградская область в полном объеме выполнила целевой показатель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В Ленинградской области в 2023 году пожары на землях лесного фонда зафиксированы на площади 104,21 га. Все ликвидированы в день обнаружения, средняя площадь одного возгорания – 0,64 га. Это один из самых лучших показателей в России.