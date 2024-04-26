Карта связи расширяет границы

За 5 месяцев приложение установили более 1340 раз, чтобы проверить качество мобильной связи по конкретному адресу или на заданном маршруте или передать данные об уровне сигнала.

Порталом «Связь47» svyaz47.lenreg.ru воспользовались более 187 тыс. раз. Собрано и обработано более 3,1 млн замеров сотового сигнала, 18,9 млн замеров сигнала Wi-Fi точек. Общая площадь исследованной территории СЗФО составляет порядка 2600 кв. км, в том числе более 1630 кв. км Ленинградской области.

Порядка 70 изменений внесено в мобильное приложение с учетом предложений пользователей с момента его запуска в ноябре 2023 года:

- Оптимизирован интерфейс – он стал более понятным, в том числе за счет новой цветовой схемы, появилось наглядное представление об участках с отсутствием связи, работа с картой связи стала более плавной и отзывчивой.

- Добавлено информирование о функциональных ограничениях для смартфонов определённых производителей.

- Доработан процесс сбора данных о беспроводной связи, повышена точность и частота измерений, добавлена дополнительная фильтрация, исключающая неточные данные, полученные в условиях помех.

- Добавлены удобные дополнительные настройки для автоматизации процесса сбора, его остановки и перезапуска, а также статусы о состоянии работы приложения, уведомления.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой версии, необходимо обновить приложение на своем устройстве.

Скачать приложение «Цифра47» для устройств на Android 8.0 и выше: https://apps.rustore.ru/app/ru.lenreg.svyaz47

Перейти на портал «Связь 47»: https://svyaz47.lenreg.ru/