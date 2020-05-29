Ушла из жизни Доротея Баклицкая

Вот что они пишут:

«С благодарностью вспоминаем нашу любимую преподавательницу Доротею Баклицкую. Для нас, ее учеников - не школяров, а умудренных опытом солидных людей, это не только преподаватель немецкого языка в обществе российско-немецкой дружбы, но и учитель по жизни. Ненавязчиво в беседах, рассказах вовлекались мы в изучение и понимание такой страны, как Германия, не по учебникам. Доротея жила в ней. Поэтому национальные праздники, обычаи мы узнавали из первых уст.

Очень запомнилось празднование Рождества. Фрау Доротея, дорогой наш человек, сама напечет вкусненького, договорится, чтобы привезли из Германии традиционный штоллен, и мы празднуем почти по-домашнему сказочное Рождество.

И, конечно, она терпеливо учила нас немецкому языку. Всех тянуло на занятия к фрау Доротее, и не только как к преподавателю, но и умудренному жизненным опытом обаятельному человеку. Теплая атмосфера всегда привлекала, объединяла нас. Уже не ходим мы ней на занятия, а между собой дружим. Светлая ей память!»

И еще:

«С огромной грустью и сожалением мы узнали, что ушла наша дорогая Доротея Баклицкая. Можно сказать, что вместе с ней ушла целая эпоха жизни нашего общества. Она смогла долгие годы поддерживать у членов общества и жителей Гатчины интерес к немецкому языку, культуре и истории. Благодаря ей возобновились и укрепились контакты Общества и немецкого центра встреч при ПетриКирхе. Смело можно говорить о ней не только как о прекрасном преподавателе, но и об Общественном деятеле.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям».