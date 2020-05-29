Ушла из жизни Доротея Баклицкая

Вот
что они пишут:
«С
благодарностью вспоминаем нашу любимую преподавательницу Доротею Баклицкую. Для
нас, ее учеников - не школяров, а умудренных опытом солидных людей, это не
только преподаватель немецкого языка в обществе российско-немецкой дружбы, но и
учитель по жизни. Ненавязчиво в беседах, рассказах вовлекались мы в изучение и
понимание такой страны, как Германия, не по учебникам. Доротея жила в ней.
Поэтому национальные праздники, обычаи мы узнавали из первых уст.
Очень
запомнилось празднование Рождества. Фрау Доротея, дорогой наш человек, сама
напечет вкусненького, договорится, чтобы привезли из Германии традиционный
штоллен, и мы празднуем почти по-домашнему сказочное Рождество.
И,
конечно, она терпеливо учила нас немецкому языку. Всех тянуло на занятия к фрау
Доротее, и не только как к преподавателю, но и умудренному жизненным опытом
обаятельному человеку. Теплая атмосфера всегда привлекала, объединяла нас. Уже
не ходим мы ней на занятия, а между собой дружим. Светлая ей память!»
И
еще:
«С
огромной грустью и сожалением мы узнали, что ушла наша дорогая Доротея
Баклицкая. Можно сказать, что вместе с ней ушла целая эпоха жизни нашего
общества. Она смогла долгие годы поддерживать у членов общества и жителей
Гатчины интерес к немецкому языку, культуре и истории. Благодаря ей
возобновились и укрепились контакты Общества и немецкого центра встреч при
ПетриКирхе. Смело можно говорить о ней не только как о прекрасном
преподавателе, но и об Общественном деятеле.
Выражаем
искренние соболезнования семье и друзьям».