День детства в Гатчине пройдёт онлайн

Не выходя из дома, любой желающий может
присоединиться к прямой трансляции центров дополнительного образования.
Организаторы и участника праздника подготовили насыщенную программу праздника.
Ребят ожидают мастер-классы по английскому языку, танцам, ментальной
арифметике, пластилинографии, песочной анимации, мультипликации, рисованию и
многому другому. Также для детей, проходящих лечение в Гатчинской КМБ и центре
реабилитации «Дарина», пройдут небольшие праздничные концерты.
Программа онлайн праздника на 1 июня:
ИГРОТЕКА от iq007
11:00 Играем в рифмы + «Акула» приглашаем детей от 6-ти лет
15:00 Превращаем фигуры в существо + Нескладушки.
Запланированная конференция будет проходить в Zoom, запись здесь.
Школа английского языка Time to Speak
12:00 Workshop Watermelon Craft + Puffy Paint
Мастер-класс на английском языке в прямой трансляции в vk. Делаем арбузные дольки объемными
красками puffy paint, узнаем новые английские слова и получаем приятные
арбузные призы. Ссылка на
группу здесь
Мастер-класс по ментальной арифметике от Амакидс
15:30 Мастер-класс по ментальной арифметике. Для участия необходимо скачать на телефон приложение abacus и иметь возможность отдельно, не с телефона выйти в конференцию zoom.
Запланированная конференция будет проходить в Zoom, Ваши вопросы и запись здесь.
16.15 Мастер-класс по развитию памяти, будем запоминать персонажей из мультфильмов!
Запланированная конференция будет проходить в Zoom, запись здесь.
Викторина по мультфильмам от Бэби-клуб в Гатчине
Запланированная конференция будет проходить в Zoom, запись здесь.
с 13:00-14:00 приглашаем детей 3,5-8 лет
Джэм от ГУФО
16:00-18:00
Трансляция современных танцев в исполнении лучших хип-хоп и брейк-дэнс танцоров в Гатчине.
Диалог. KIDS
19:00 Викторина по мультфильмам Музыкальное колесо " Мульти-пульти". Приглашаем детей 5-9 лет. Прямое включение из группы Диалог. KIDS
12:00 Мастер класс по пластилинографии «Встречаем лето». Приглашаем детей от 7 лет. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти сюда: https://forms.gle/BEwcRB4czeAKXRZ46
13:00 Мультфильм в технике песочной анимации Прямое включение из группы Диалог. KIDS
14:00 Мастер класс по рисованию гуашью «Летняя ночь». Приглашаем детей от 7 лет. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти вот сюда: https://forms.gle/BEwcRB4czeAKXRZ46
15:00 Мультфильм в технике песочной анимации Прямое включение из группы Диалог. KIDS
16:00 Мастер класс Кофе, Акварель «Олененок» Приглашаем детей от 7 лет. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти вот сюда: https://forms.gle/BEwcRB4czeAKXRZ46
Для участия в мастер классах понадобятся соответствующие материалы.
Центр творческого развития «Доброслава»
11:00 Юных мультипликаторов от 6 до 10 лет приглашаем для создания мультгероя.
Мастер-классы от Художественной школы "Живая кисть"
в прямой трансляции ВК.
с 12:00-12:30 приглашаем детей 5,5-7 лет
с 12:40- 13:40 приглашаем детей 7,5-9 лет
Прямой эфир с психологом от Мам Гатчины
Время и тема встречи уточняется. Встреча в прямом эфире в нашем инстаграм www.instagram.com/mama.gtn/
Открытые уроки ТК «Олимпия»
12.00 Детский танец КУКОЛКИ. Приглашаем детей 3-4 лет
12.45 Детский танец ЛАДОШКИ. Приглашаем детей 4-5 лет
13.30 Детский танец БУРАТИНО. Приглашаем детей 5-6 лет
Прямая трансляция ВК.
Открытые уроки Образцового коллектива «Студия танца «РитмИкс»
11:00 Зарядка для всех желающих
Зарядка в прямом эфире в нашем инстаграм @club266716 в открытом доступе, идет ежедневно (пн ср пт 11:00, вт чт сб 9:00)
Уроки в ZOOM для детей от 5 лет и взрослых:
17:00 Данс-Микс
18:00 Фитнес
19:00 Растяжка
20:00 Клубная латина
Для доступа напишите сюда: https://vk.me/ritm_x_dance кодовое слово #деньдетей
Арт-студия «Ступеньки»
11:00 Будем делать порхающих бабочек. Нужна бумага, картон, клей, фломастеры, ножницы. Приглашаем детей, которые умеют вырезать ножницами. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти вот сюда. Мастер класс в прямом эфире в нашем инстаграм @club172460441
Каждому участнику - сертификат об участии в празднике «Город детства»!!