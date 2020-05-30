День детства в Гатчине пройдёт онлайн

Не выходя из дома, любой желающий может присоединиться к прямой трансляции центров дополнительного образования. Организаторы и участника праздника подготовили насыщенную программу праздника. Ребят ожидают мастер-классы по английскому языку, танцам, ментальной арифметике, пластилинографии, песочной анимации, мультипликации, рисованию и многому другому. Также для детей, проходящих лечение в Гатчинской КМБ и центре реабилитации «Дарина», пройдут небольшие праздничные концерты.

Программа онлайн праздника на 1 июня:

ИГРОТЕКА от iq007

11:00 Играем в рифмы + «Акула» приглашаем детей от 6-ти лет

15:00 Превращаем фигуры в существо + Нескладушки.

Запланированная конференция будет проходить в Zoom, запись здесь.





Школа английского языка Time to Speak

12:00 Workshop Watermelon Craft + Puffy Paint

Мастер-класс на английском языке в прямой трансляции в vk. Делаем арбузные дольки объемными красками puffy paint, узнаем новые английские слова и получаем приятные арбузные призы. Ссылка на группу здесь



Мастер-класс по ментальной арифметике от Амакидс

15:30 Мастер-класс по ментальной арифметике. Для участия необходимо скачать на телефон приложение abacus и иметь возможность отдельно, не с телефона выйти в конференцию zoom.

Запланированная конференция будет проходить в Zoom, Ваши вопросы и запись здесь.

16.15 Мастер-класс по развитию памяти, будем запоминать персонажей из мультфильмов!

Запланированная конференция будет проходить в Zoom, запись здесь.



Викторина по мультфильмам от Бэби-клуб в Гатчине

Запланированная конференция будет проходить в Zoom, запись здесь.

с 13:00-14:00 приглашаем детей 3,5-8 лет



Джэм от ГУФО

16:00-18:00

Трансляция современных танцев в исполнении лучших хип-хоп и брейк-дэнс танцоров в Гатчине.



Диалог. KIDS

19:00 Викторина по мультфильмам Музыкальное колесо " Мульти-пульти". Приглашаем детей 5-9 лет. Прямое включение из группы Диалог. KIDS

12:00 Мастер класс по пластилинографии «Встречаем лето». Приглашаем детей от 7 лет. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти сюда: https://forms.gle/BEwcRB4czeAKXRZ46

13:00 Мультфильм в технике песочной анимации Прямое включение из группы Диалог. KIDS

14:00 Мастер класс по рисованию гуашью «Летняя ночь». Приглашаем детей от 7 лет. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти вот сюда: https://forms.gle/BEwcRB4czeAKXRZ46

15:00 Мультфильм в технике песочной анимации Прямое включение из группы Диалог. KIDS

16:00 Мастер класс Кофе, Акварель «Олененок» Приглашаем детей от 7 лет. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти вот сюда: https://forms.gle/BEwcRB4czeAKXRZ46

Для участия в мастер классах понадобятся соответствующие материалы.



Центр творческого развития «Доброслава»

11:00 Юных мультипликаторов от 6 до 10 лет приглашаем для создания мультгероя.



Мастер-классы от Художественной школы "Живая кисть"

в прямой трансляции ВК.

с 12:00-12:30 приглашаем детей 5,5-7 лет

с 12:40- 13:40 приглашаем детей 7,5-9 лет

Прямой эфир с психологом от Мам Гатчины

Время и тема встречи уточняется. Встреча в прямом эфире в нашем инстаграм www.instagram.com/mama.gtn/



Открытые уроки ТК «Олимпия»

12.00 Детский танец КУКОЛКИ. Приглашаем детей 3-4 лет

12.45 Детский танец ЛАДОШКИ. Приглашаем детей 4-5 лет

13.30 Детский танец БУРАТИНО. Приглашаем детей 5-6 лет

Прямая трансляция ВК.



Открытые уроки Образцового коллектива «Студия танца «РитмИкс»

11:00 Зарядка для всех желающих

Зарядка в прямом эфире в нашем инстаграм @club266716 в открытом доступе, идет ежедневно (пн ср пт 11:00, вт чт сб 9:00)

Уроки в ZOOM для детей от 5 лет и взрослых:

17:00 Данс-Микс

18:00 Фитнес

19:00 Растяжка

20:00 Клубная латина

Для доступа напишите сюда: https://vk.me/ritm_x_dance кодовое слово #деньдетей



Арт-студия «Ступеньки»

11:00 Будем делать порхающих бабочек. Нужна бумага, картон, клей, фломастеры, ножницы. Приглашаем детей, которые умеют вырезать ножницами. Это будут встречи в Zoom: для регистрации нужно пройти вот сюда. Мастер класс в прямом эфире в нашем инстаграм @club172460441



Каждому участнику - сертификат об участии в празднике «Город детства»!!





#1июня #Деньзащитыдетей