Ремонт – от котельной до батареи

Во время межотопительного периода проводятся регламентные работы, в том числе проверка трубопроводов повышенным давлением для выявления слабых мест и устранение дефектов, ремонт и замена изношенных участков сетей, оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.

Главный инженер МУП «Тепловые сети» города Гатчины Мария Свягина рассказала, что уже сделано и какие работы еще будут выполнены до начала отопительного сезона.

- Межотопительный период – время выполнения основного объема ремонтных работ. В прошлом году был большой объем финансирования, и, соответственно, прошли большие работы. В этом году того и другого меньше, но мероприятия по капитальным и текущим ремонтам на источниках теплоснабжения и тепловых сетях ведутся, они очень важны для города и горожан, – отметила Мария Николаевна.

За счет средств бюджетов Ленинградской области и Гатчинского округа идет капитальный ремонт участка теплотрассы на улице Новоселов. Стоимость контракта – 20,6 млн рублей. Уже выполнены работы по монтажу временной теплотрассы. Демонтаж старых трубопроводов сделан наполовину. Начинается монтаж новой теплотрассы. Общая протяженность замены трубопроводов – 170 погонных метров в двухтрубном исчислении.

- Конечно, экспертиза, конкурсы – процедура длительная, но таковы требования. Мы благодарны областному правительству и администрации Гатчинского округа за выделенные бюджетные деньги на замену сетей. В настоящее время подрядчики работают на улице Новоселов между двумя сетевыми магазинами. Мы контролируем ход работ, чтобы

к началу отопительного сезона ремонт теплотрассы был завершен. Сейчас вода поступает к жителям по временному трубопроводу. Он установлен, чтобы на время замены основной трассы жители оставались с водой. После окончания ремонта теплотрассы временный трубопровод будет демонтирован, территория благоустроена, – пояснила Мария Николаевна.

За счет местного бюджета силами предприятия «Тепловые сети» была пройдена экспертиза сметной документации и выполнены строительно-монтажные работы по капремонту тепловых сетей по двум адресам: общественная территория «Аллея Павла I» и дворовая территории на улицах Зверевой, д. 1/8 – Генерала Кныша, д. 7. Общий объем финансирования составляет 12,3 млн рублей.

- Эти два объекта были запланированы администраций в рамках благоустройства территорий. Сети здесь были очень сильно изношены и давали утечки. На аллее мы поменяли трассу отопления и горячего водоснабжения. Во дворе дома 1/8 по улице Зверевой работы тоже уже закончены, начинается благоустройство, – рассказала Мария Свягина.

По данным на 22 июля плановый ремонт тепловых сетей на улице Рысева составил 90 %, на улице Волкова – 100 %, на улице Киргетова работы только начинаются.

- Согласно плану подготовки к зиме ведутся работы на участке теплотрассы на улице Киргетова, 21а. Эти сети были переданы от ПКП «Курчатовский институт», им больше 20 лет, они в изношенном состоянии. Во время остановки котельной № 11 заменили участок трубопровода диаметром 500 мм у торгового центра «Гатчинский». Поменяли запорную арматуру на ул. Чехова, работали в камере на ул. Достоевского, д. 21. На ул. Рысева, д. 38, где несколько утечек было зимой и весной, за счет собственных средств поменяли участок теплотрассы, – сказала Мария Николаевна.

После гидравлических испытаний начался ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения. Устранено более 20 утечек, и работы продолжаются.

- Продолжаем устранять утечки по сетям. После гидравлических испытаний на сетях теплотрасс выявлено очень много дефектов. В том числе по Аэродрому около 10 прорывов, на Красноармейском проспекте около 16. Всё это связано с износом сетей, – пояснила Мария Николаевна.

Предприятием «Тепловые сети» уделяется большое внимание состоянию тепловой изоляции надземных трубопроводов. Для устранения тепловых потерь выполнены все текущие и плановые мероприятия по техническому обслуживанию оборудования, экспертизам промышленной безопасности, испытаниям электрических сетей, техническим обследованиям и осмотрам объектов теплоснабжения.

Проведены конкурсы на поставку материалов и привлечению подрядных организаций для выполнения плановых работ. Ожидается, что к 1 августу подрядчик приступит к выполнению работ по ремонту антикоррозионного покрытия внутренней поверхности бака горячего водоснабжения на котельной № 7.

За счет средств предприятия идет плановая профилактика и ремонт котлоагрегатов, газового оборудования, оборудования химводоподготовки, насосных агрегатов, а также ведутся электротехнические работы и ремонт участков тепловых сетей.

- Успешно прошла плановая остановка котельной № 11. Были выполнены ремонтные работы, которые невозможно осуществить при работающей котельной. Очень много выполнили работ по газовому оборудованию, по химводоподготовке, по котлам. Большую часть того, что было намечено планом подготовки к отопительному сезону, мы выполнили. Идет подготовка к плановой остановке котельной № 10 – с 3 по 16 августа. Будет прекращена подача горячей воды в микрорайонах Аэродром и Мариенбург, – напомнила Мария Николаевна.

Всего на подготовку к отопительному сезону направлено порядка 40,5 млн рублей, из них средства предприятия составляют 7,5 млн рублей.

Татьяна Можаева