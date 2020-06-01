Поздравление руководителей Гатчинского района с Днем защиты детей

В наших руках – подарить детям счастливое детство, сделать все для развития их творческого потенциала, уверенности в своих силах и знаниях, создать все необходимые условия для получения новых знаний, занятий спортом и здорового образа жизни.

Оберегая наших детей и окружая их нашей заботой и любовью, мы создаем новое счастливое поколение гатчинцев, патриотов своей малой Родины, создаем будущее для нашей Гатчинской земли. Убеждены, что все то тепло и защиту, которые мы подарим нашим детям, обернутся успехами и достижениями родного края.

В этот праздничный день слова особой благодарности говорим всем, кто дарит своим детям счастливое детство, кто передает свои знания и опыт, кто воспитывает в наших детях самые лучшие благородные качества и уважение к семье и Родине.

Дорогие ребята! Желаем вам как можно больше радостных минут и незабываемых эмоций, из которых потом сложатся только самые положительные воспоминания о детстве. Будьте добрыми, творческими, уверенными в себе и, конечно, самыми счастливыми. С праздником!

Глава Гатчинского муниципального района и города Гатчины В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим