Поздравление руководителей Гатчинского района с Днем защиты детей

В
наших руках – подарить детям счастливое детство, сделать все для развития их
творческого потенциала, уверенности в своих силах и знаниях, создать все
необходимые условия для получения новых знаний, занятий спортом и здорового
образа жизни.
Оберегая
наших детей и окружая их нашей заботой и любовью, мы создаем новое счастливое
поколение гатчинцев, патриотов своей малой Родины, создаем будущее для нашей
Гатчинской земли. Убеждены, что все то тепло и защиту, которые мы подарим нашим
детям, обернутся успехами и достижениями родного края.
В
этот праздничный день слова особой благодарности говорим всем, кто дарит своим
детям счастливое детство, кто передает свои знания и опыт, кто воспитывает в
наших детях самые лучшие благородные качества и уважение к семье и Родине.
Дорогие
ребята! Желаем вам как можно больше радостных минут и незабываемых эмоций, из
которых потом сложатся только самые положительные воспоминания о детстве.
Будьте добрыми, творческими, уверенными в себе и, конечно, самыми счастливыми.
С праздником!
Глава
Гатчинского муниципального района и города Гатчины В.А. Филоненко
Глава
администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим