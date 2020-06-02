Как охотовед, поддерживаю поправки в области защиты природы

Председатель
Ленинградского областного отделения МОО «Природоохранный союз» Алексей Кожаев
убежден, что необходимо поддержать поправки в Конституцию. В первую очередь,
касающиеся суверенитета нашей страны и приоритета национального права над
международным. Во-вторых, должны быть социальные гарантии для простых людей, и
это важно закрепить в главном документе государства. Внесение данных изменений
позволит стабильно индексировать пенсии и другие социальные выплаты, и никто не
сможет отменить адресную социальную помощь.
- Как
человек, всю жизнь посвятивший охотоведению, не могу не поддерживать поправки в
области защиты природы, - делится Алексей Кожаев. - Статья 114 Конституции РФ
будет гласить, что Правительство Российской Федерации обязано осуществлять
меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности
населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического
многообразия страны. Создает условия для воспитания экологической культуры
среди населения. Мне нравится, что действия, направленные против природы и
природного многообразия, объявляются антиконституционными. Давно пора это
сделать! Ответственность за нарушения выводится на принципиально иной уровень!
Мы боремся с браконьерами, с компаниями, загрязняющими окружающую среду. Но
зачастую нарушители ничего не боятся, а инспекторов охотнадзора просто
«отодвигают». С принятием поправок сделать им это станет гораздо сложнее, и я
надеюсь, что невозможно! Государству удастся сохранить чистую среду для будущих
поколений жителей нашей страны.