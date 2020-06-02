Как охотовед, поддерживаю поправки в области защиты природы

Председатель Ленинградского областного отделения МОО «Природоохранный союз» Алексей Кожаев убежден, что необходимо поддержать поправки в Конституцию. В первую очередь, касающиеся суверенитета нашей страны и приоритета национального права над международным. Во-вторых, должны быть социальные гарантии для простых людей, и это важно закрепить в главном документе государства. Внесение данных изменений позволит стабильно индексировать пенсии и другие социальные выплаты, и никто не сможет отменить адресную социальную помощь.

- Как человек, всю жизнь посвятивший охотоведению, не могу не поддерживать поправки в области защиты природы, - делится Алексей Кожаев. - Статья 114 Конституции РФ будет гласить, что Правительство Российской Федерации обязано осуществлять меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны. Создает условия для воспитания экологической культуры среди населения. Мне нравится, что действия, направленные против природы и природного многообразия, объявляются антиконституционными. Давно пора это сделать! Ответственность за нарушения выводится на принципиально иной уровень! Мы боремся с браконьерами, с компаниями, загрязняющими окружающую среду. Но зачастую нарушители ничего не боятся, а инспекторов охотнадзора просто «отодвигают». С принятием поправок сделать им это станет гораздо сложнее, и я надеюсь, что невозможно! Государству удастся сохранить чистую среду для будущих поколений жителей нашей страны.