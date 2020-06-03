Сиворицы: дорога в небо

Гатчинцы помнят своего «летающего мэра» - Станислава Семеновича Богданова, поддерживавшего авиационно-спортивный клуб, в том числе личным примером.

Были и такие годы, когда, к сожалению, былая слава стала забываться. А что сейчас есть на аэродроме, кроме арендаторов и платных прыжков?

Два года назад клуб «Сиворицы» был зарегистрирован заново. И откинув в прошлое все, что мешает развитию, начал новую жизнь. Сейчас это - профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Авиационно-спортивный клуб «Сиворицы» Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Ее возглавил свой человек в летной среде, капитан в отставке Борис Борисович Шляпников.

Директор авиационно-спортивного клуба Борис Шляпников окончил Ейское летное училище. Летает уже 40 лет. Начинал в Сиверском боевом полку, летал в испытательной эскадрилье. В 1994 году, когда наступили перестроечные времена, и армия стала «сворачиваться» вместе с товарищами подал заявление об отставке. Работал летным директором в Санкт-Петербургском военно-патриотическом центре «Дзержинец», который базировался, в том числе, на аэродроме Сиворицы.

…Солнечным днем мы с Борисом Борисовичем обходим вверенное ему летное хозяйство. Чистота и порядок, строгая охрана и блестящий ряд обновленных и ждущих своей очереди самолетов и планеров. Я узнаю о новых инженерных сетях и объектах инфраструктуры, вижу место под строительство домика для размещения спортсменов и любителей летного, планерного и парашютного спорта и уже освященную деревянную часовенку.

Сегодня полетов нет. На поле поют жаворонки. Яркая весенняя зелень радует глаз. «Нужно косить!» - замечает на ходу Борис Борисович.

- Что изменилось за два года? Какие задачи сейчас стоят перед авиационно-спортивным клубом?

- Первым делом, практически заново собрал коллектив. Пришло много новых людей, горящих желанием работать. Насколько это возможно, мы будем обустраивать аэродром так, чтобы всем было хорошо и удобно. Мелочей в нашем деле не бывает. Строения частные будут демонтированы собственником, построим на их месте небольшую гостиницу. Сделаем хороший общественный туалет. Уже оформляется тематическое кафе.

Хотим, чтобы здесь развивалась молодежь.

- Как будет организована работа с молодежью?

- Я подготовил комплект документов для получения лицензии на Школу юных пилотов планерной школы и парашютной школы. Занятия в школе будут бесплатные. В Гатчинской автошколе ДОСААФ нам уже выделили кабинет. В школу мы набираем ребят с 15 лет. Зимой они будут изучать теорию, а летом проходить практические занятия на аэродроме.

При успешном прохождении программы, по итогам, будем выдавать справку о том, что молодой человек прошел курс теоретического обучения на самолете Ан-2 и на самолете Як-18Т. Плюс будет несколько часов показательных полетов.

Опыт в этом деле есть. По такой программе мы занимались в «Дзержинце». Детям не нужно было в отпуска с родителями ездить, они бежали в клуб, и так до окончания школы. В итоге десять человек поступило в летные училища.

Платно будет только прохождение летной комиссии. Об этом есть предварительная договоренность с Академией гражданской авиации. Дети проходят летную комиссию, и им выдают справку: «Годен по состоянию здоровья». Это очень важно сделать до того, как ребенок загорится желанием летать. В противном случае, если потом комиссия ему откажет, он будет морально травмирован.

- Вы продолжаете готовить специалистов по военно-учетным специальностям?

- Эта работа продолжается стабильно. Военкоматы собирают группу призывников. Наши инструкторы проводят с ними занятия в течение двух недель. Затем ребята сдают зачеты, потом идут практические прыжки. Причем, прыжки выполняются на нашем поле.

С июня начинаем работать по весеннему призыву. В этом году в плане на весенний призыв 20 человек и на осенний - тоже 20. В прошлом году мы подготовили такое же количество.

- Какая техника на ходу?

- Сегодня парашютистов бросает Ан-2. На ходу Як-52. Начинаем облетывать Як-18, который нам достался от Академии гражданской авиации. Три планера запускаем. Буксировщик есть. Впереди его ждет плановый ремонт, чтобы к следующему сезону он был как новенький.

- По линии ДОСААФ все обучающие программа бесплатные. А какие еще есть направления работы?

- Другое направление – обучение всех желающих. Это прыжки с парашютом, полеты на планере. Эти услуги платные, но в любом случае, цены у нас ниже, чем у частных предпринимателей. Режим работы: понедельник и вторник - выходные дни; среда - воскресенье - с 10:00 до 23:00.

Дополнительную информацию о работе клуба «Сиворицы» можно получить на нашем официальном сайте: www.sivoritsy.ru, на странице ВКонтакте и по телефону: +7 (812) 927-25-05.

- Спасибо за интервью.



