Сиворицы: дорога в небо

Гатчинцы помнят своего
«летающего мэра» - Станислава Семеновича Богданова, поддерживавшего
авиационно-спортивный клуб, в том числе личным примером.
Были и такие годы, когда,
к сожалению, былая слава стала забываться. А что сейчас есть на аэродроме,
кроме арендаторов и платных прыжков?
Два года назад клуб
«Сиворицы» был зарегистрирован заново. И откинув в прошлое все, что мешает
развитию, начал новую жизнь. Сейчас это - профессиональная образовательная
автономная некоммерческая организация «Авиационно-спортивный клуб «Сиворицы»
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России». Ее возглавил свой человек в летной
среде, капитан в отставке Борис Борисович Шляпников.
Директор
авиационно-спортивного клуба Борис Шляпников окончил Ейское летное училище.
Летает уже 40 лет. Начинал в Сиверском боевом полку, летал в испытательной
эскадрилье. В 1994 году, когда наступили перестроечные времена, и армия стала
«сворачиваться» вместе с товарищами подал заявление об отставке. Работал летным
директором в Санкт-Петербургском военно-патриотическом центре «Дзержинец»,
который базировался, в том числе, на аэродроме Сиворицы.
…Солнечным днем мы с
Борисом Борисовичем обходим вверенное ему летное хозяйство. Чистота и порядок,
строгая охрана и блестящий ряд обновленных и ждущих своей очереди самолетов и
планеров. Я узнаю о новых инженерных сетях и объектах инфраструктуры, вижу
место под строительство домика для размещения спортсменов и любителей летного,
планерного и парашютного спорта и уже освященную деревянную часовенку.
Сегодня полетов нет. На
поле поют жаворонки. Яркая весенняя зелень радует глаз. «Нужно косить!» -
замечает на ходу Борис Борисович.
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Что изменилось за два года? Какие задачи сейчас стоят перед
авиационно-спортивным клубом?
- Первым делом,
практически заново собрал коллектив. Пришло много новых людей, горящих желанием
работать. Насколько это возможно, мы будем обустраивать аэродром так, чтобы
всем было хорошо и удобно. Мелочей в нашем деле не бывает. Строения частные
будут демонтированы собственником, построим на их месте небольшую гостиницу.
Сделаем хороший общественный туалет. Уже оформляется тематическое кафе.
Хотим, чтобы здесь
развивалась молодежь.
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Как будет организована работа с молодежью?
- Я подготовил комплект документов для
получения лицензии на Школу юных пилотов планерной школы и парашютной школы.
Занятия в школе будут бесплатные. В Гатчинской автошколе ДОСААФ нам уже
выделили кабинет. В школу мы набираем ребят с 15 лет. Зимой они будут изучать
теорию, а летом проходить практические занятия на аэродроме.
При успешном прохождении
программы, по итогам, будем выдавать справку о том, что молодой человек прошел
курс теоретического обучения на самолете Ан-2 и на самолете Як-18Т. Плюс будет
несколько часов показательных полетов.
Опыт в этом деле есть. По
такой программе мы занимались в «Дзержинце». Детям не нужно было в отпуска с
родителями ездить, они бежали в клуб, и так до окончания школы. В итоге десять
человек поступило в летные училища.
Платно будет только
прохождение летной комиссии. Об этом есть предварительная договоренность с
Академией гражданской авиации. Дети проходят летную комиссию, и им выдают
справку: «Годен по состоянию здоровья». Это очень важно сделать до того, как
ребенок загорится желанием летать. В противном случае, если потом комиссия ему
откажет, он будет морально травмирован.
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Вы продолжаете готовить специалистов по военно-учетным специальностям?
- Эта работа продолжается
стабильно. Военкоматы собирают группу призывников. Наши инструкторы проводят с
ними занятия в течение двух недель. Затем ребята сдают зачеты, потом идут
практические прыжки. Причем, прыжки выполняются на нашем поле.
С июня начинаем работать
по весеннему призыву. В этом году в плане на весенний призыв 20 человек и на
осенний - тоже 20. В прошлом году мы подготовили такое же количество.
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Какая техника на ходу?
- Сегодня парашютистов
бросает Ан-2. На ходу Як-52. Начинаем облетывать Як-18, который нам достался от
Академии гражданской авиации. Три планера запускаем. Буксировщик есть. Впереди
его ждет плановый ремонт, чтобы к следующему сезону он был как новенький.
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По линии ДОСААФ все обучающие программа бесплатные. А какие еще есть
направления работы?
- Другое направление –
обучение всех желающих. Это прыжки с парашютом, полеты на планере. Эти услуги
платные, но в любом случае, цены у нас ниже, чем у частных предпринимателей.
Режим работы: понедельник и вторник - выходные дни; среда - воскресенье - с
10:00 до 23:00.
Дополнительную информацию
о работе клуба «Сиворицы» можно получить на нашем официальном сайте:
www.sivoritsy.ru, на странице ВКонтакте и по телефону: +7 (812) 927-25-05.
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Спасибо за интервью.