«Из русского языка он сделал чудо»

В роли организатора круглого стола по традиции выступила Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина. Встреча прошла при поддержке отдела по местному самоуправлению и внутренней политике и комитета по культуре и туризму Гатчинского района.

Несмотря на необычный формат (встреча проходила на платформе Zoom), конференция собрала около шестидесяти участников — возможно, даже больше, чем обычно принимает в дни подобных встреч читальный зал «Пушкинки». Поговорить о роли Пушкина в формировании русской литературной речи собрались представители духовенства, сотрудники библиотек Гатчинского района, филологи, историографы, краеведы, журналисты.

С приветственным словом перед участниками конференции выступила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Замечательно, что наша конференция проходит в канун дня рождения Александра Сергеевича Пушкина... И тема, которая определена в этот день, абсолютно актуальна, - подчеркнула Людмила Николаевна. - Я благодарна всем, кто принял участие в этой встрече. Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы.

Яркий, содержательный доклад на тему «Духовный подвиг Александра Сергеевича Пушкина» сделал настоятель храма Пресвятой Богородицы города Святогорска иерей Михаил Котов. Отец Михаил предложил рассмотреть творчество и жизненный путь поэта именно с духовной точки зрения, проследив его движение от так называемого атеизма к вере. В своем докладе он отметил существование в русской литературе некой духовной преемственности, у истоков которой стоит именно Пушкин.

- Мысль о том, что не плоть, а дух раскрылся в наши дни, и человек отчаянно тоскует, выразил Тютчев, - напомнил докладчик. - Но именно Пушкин впервые осознал это. И уже на смертном одре, простив своего убийцу, уходя из этого мира не только с сильной физической болью, но и с большим душевным и духовным миром, Александр Сергеевич совершил настоящий подвиг... Такого рода подвиги может совершать и каждый из нас, приобщая к великой русской культуре своих детей, учеников, своих друзей и коллег.

Доклад о духовных особенностях романтизма и реализма в творчестве Александра Сергеевича Пушкина представил председатель отдела по миссионерской и молодежной работе Гатчинской епархии иерей Николай Святченко.

- Романтизм как художественный жанр основан на неприятии настоящего, искусственной романтизации прошлого или напряженной вере в светлое будущее, - напомнил отец Николай. - Пушкин видел в романтизме качественно новую возможность освоения действительности, что отразилось в его ранних произведениях. Со временем поэт пришел к осознанию, что романтические порывы всего лишь фантомы, а реальность — другая и упорно заявляет о своей незыблемости. Скептический и безрадостный взгляд на действительность приводит к омертвлению души... В середине XX века реализм как жанр искусства стал движущей и ведущей силой во всей русской культуре. Побудительным толчком к этому стала переоценка романтических революционных идеалов начала XX века. Основоположником русского реализма стал именно Пушкин, причем стал тогда, когда начал осознавать свой талант как дар, данный для пророческого служения...

На гатчинской конференции прозвучали и другие доклады, посвященные роли Пушкина в развитии русской словесности.

Кандидат филологических наук, заведующая медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Розина выступила с темой «Пушкинское наследие в XXI веке». Она рассказала о дистанционном проекте, который музей планирует реализовывать вместе с библиотекой им. А.С. Пушкина в Гатчине. Проект посвящен Петру Первому и Ганнибалу, арапу Петра Великого. В нем будет говориться о неоконченном историческом романе Пушкина, об иллюстрациях к повести «Арап Петра Великого», об исторических работах и лирике поэта.

Заведующая отделом обслуживания «Пушкинки» Любовь Вавулина представила тему «Я числюсь по России».

Главный библиограф библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Григорьева презентовала брошюру «Язык неистощим в соединении слов», выпущенную библиотекой к настоящей конференции.

О литературных выставках в библиотеке, посвященных теме конференции, рассказала Анна Кайянен.

Музыкальным продолжением круглого стола в формате онлайн стало выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов Анны Абикуловой.



