Цифры России: кто в доме хозяин?

По данным ООН, средний размер домохозяйства в разных
странах мира составляет от 2 до 8 человек. Средний размер домохозяйства в
России, по данным переписи 2010 года, составлял 2,6 человека и мало отличался
от размеров домохозяйств в развитых странах: в США (2,6) и в среднем по
Европейскому союзу (2,4). Интересно, что на протяжении всех переписей населения
во времена СССР единицей наблюдения являлась семья — общность совместно
проживающих людей, связанных родством, свойством, общим бюджетом. В связи с
изменением жилищных условий населения, родственных связей проживающих совместно
людей начиная с Всероссийской переписи населения 2002 года в качестве единицы
наблюдения выбрано домохозяйство.
Под домохозяйством в статистике понимается группа людей,
проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем
необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои
средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может включать не
родственников и состоять из одного человека. Статистики учитывают также
коллективные домохозяйства (казармы, дома престарелых, монастыри и пр.) и
домохозяйства бездомных.
В данных о домохозяйствах отражаются все важнейшие
демографические процессы: рождаемость, смертность, брачность, разводимость,
миграции и др. Число и состав домохозяйств зависят от многих социальных и
экономических факторов и могут рассматриваться в качестве показателя уровня
развития страны и отдельных ее регионов.
Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний
размер домохозяйства отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального
округа (от 6,0 человека в Республике Ингушетия до 3,4 человека в Республике
Северная Осетия — Алания), а также в Республике Тыва (3,4 человека). В этих
регионах наблюдается высокая рождаемость и распространены домохозяйства,
состоящие из нескольких супружеских пар и (или) нескольких поколений
родственников.
Самые низкие средние размеры домохозяйства — в Магаданской
области (2,2 человека), а также в Ивановской, Смоленской, Ярославской,
Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия, Камчатском
крае и Чукотском автономном округе (2,3 человека). Средний размер домохозяйства
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 2,5 человека.
Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с
детьми или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9%
российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8%
приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1,7% — отцов с
детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и
не родственниками; 3,3% — домохозяйства из двух и более супружеских пар с
детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них.
Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, братья и
(или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие
денежные средства для общего ведения хозяйства).
Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную
информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для
прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на
социальные институты.
Актуализированные данные о числе и структуре российских
домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в
стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.