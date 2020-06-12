Цифры России: кто в доме хозяин?

По данным ООН, средний размер домохозяйства в разных странах мира составляет от 2 до 8 человек. Средний размер домохозяйства в России, по данным переписи 2010 года, составлял 2,6 человека и мало отличался от размеров домохозяйств в развитых странах: в США (2,6) и в среднем по Европейскому союзу (2,4). Интересно, что на протяжении всех переписей населения во времена СССР единицей наблюдения являлась семья — общность совместно проживающих людей, связанных родством, свойством, общим бюджетом. В связи с изменением жилищных условий населения, родственных связей проживающих совместно людей начиная с Всероссийской переписи населения 2002 года в качестве единицы наблюдения выбрано домохозяйство.

Под домохозяйством в статистике понимается группа людей, проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может включать не родственников и состоять из одного человека. Статистики учитывают также коллективные домохозяйства (казармы, дома престарелых, монастыри и пр.) и домохозяйства бездомных.

В данных о домохозяйствах отражаются все важнейшие демографические процессы: рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграции и др. Число и состав домохозяйств зависят от многих социальных и экономических факторов и могут рассматриваться в качестве показателя уровня развития страны и отдельных ее регионов.

Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний размер домохозяйства отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа (от 6,0 человека в Республике Ингушетия до 3,4 человека в Республике Северная Осетия — Алания), а также в Республике Тыва (3,4 человека). В этих регионах наблюдается высокая рождаемость и распространены домохозяйства, состоящие из нескольких супружеских пар и (или) нескольких поколений родственников.

Самые низкие средние размеры домохозяйства — в Магаданской области (2,2 человека), а также в Ивановской, Смоленской, Ярославской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (2,3 человека). Средний размер домохозяйства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 2,5 человека.

Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9% российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1,7% — отцов с детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% — домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства).

Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты.

Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.